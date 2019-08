Des grands-parents et leur petit-fils de 14 ans font Gron-Marseille à vélo

A Gron, des grands-parents viennent de partir ce lundi avec leur petit-fils de 14 ans, Elouan, pour un périple à vélo de 800 kilomètres entre Gron et Marseille. Précisément, Port-de-Bouc où habite l'autre grand-mère. Un défi physique et mental. Et une belle aventure familiale.

Quelques minutes avant le départ Elouan, refait le trajet dans sa tête : "Véron, Les Bordes, Dixmont. On ne passe pas à Joigny, on va directement à Migennes." Simone, la grand-mère, vérifie l'intendance : "tu as pris tes barres de céréales ?" Une aventure qui a commencé sur quelques paroles en l'air, raconte Simone : "notre petit-fils de 14 ans lance un jour dans la conversation - J'aimerais bien aller chez Mamé qui habite à Marseille à vélo. Et je lui ai glissé dans l'oreille - Tu devrais demander ton grand-père qu'il t'accompagne. Et voilà le projet était parti."

Un grand-père ancien cycliste amateur

Simone s'occupe de la logistique, conduit le camion, pendant que son mari, Michel 70 ans est à vélo : "j'ai fait du vélo dans mon jeune temps, je faisais des compétitions. _Le vélo ne me fait pas peur_. Cela me fait très plaisir de l'accompagner, j'espère qu'on tiendra ce pari et qu'on ira jusqu'au bout."

"Je l'aide à vélo pour qu'il puisse avancer, sans aller trop vite. Les étapes, ça se gère !" - Michel, grand-père d'Elouan Copier

Elouan promet de ne rien lâcher

A 14 ans Elouan, lui, ne se pose pas la question : "je m'en sens capable vis-à-vis de l'entrainement que l'on a fait (pendant un mois). Je sais que _je ne lâcherai pas, sauf s'il y a une blessure_. Mais sinon j'irai jusqu'au bout."

Huit heures du matin, c'est l'heure du départ pour quinze jours avec ses grands-parents, qui comptent beaucoup pour lui : "ce sont des gens chez qui je peux aller, à qui je peux me confier et je peux faire du sport avec eux."

Gron-Marseille à vélo - Reportage de Renaud Candelier Copier

"Je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie" conclut Michel, le grand-père.

Gron-Marseille à vélo devrait prendre environ deux semaines. Nouvelle étape ce mardi entre Mailly-le-Chateau et Bazolle (Nièvre). Vous pouvez suivre leur parcours sur ce blog.