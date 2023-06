Des gravures vieilles d'au moins 57.000 ans découvertes dans une grotte de Langeais, une première en Europe

C'est une incroyable découverte qui nous replonge 57.000 ans en arrière, et qui a été faite en Indre-et-Loire ! Et quelle découverte ! Les plus anciennes gravures de France ont été identifiées sur les parois de la grotte de la Roche-Cotard, à Langeais. Elles sont aussi les plus anciennes d'Europe, voire du monde. Elles ont été tracés avec les doigts par l'homme de Néandertal, qu'on pensait jusqu'ici incapable de produire de l'art, ou du moins de s'exprimer artistiquement.

Des gravures uniques en Europe, voire dans le monde

C'est donc une découverte majeure qu'a faite toute l'équipe de chercheurs internationaux dirigée par un géologue et archéologue tourangeau, Jean-Claude Marquet. "Ce sont les plus anciennes gravures pariétales, c'est-à-dire faites sur une paroi, de France d'Europe, et même à la limite, on peut dire du reste de la planète. Il n'y a pas d'autre cavité sur la planète avec des gravures pariétales parfaitement datées comme les nôtres, attribuables à Néandertal ou à un homme d'avant".

"L'homme de Néandertal avait une pensée"

Ce qui permet de changer encore un peu plus la perception de Néandertal. "Cela permet de confirmer complètement que l'homme de Néandertal n'était pas du tout la brute épaisse à laquelle on pensait autrefois. En laissant des traces sur les parois qui sont des objets non utilitaires, ils ont voulu s'exprimer. Ça permet de confirmer que l'homme de Néandertal avait une pensée. Qu'est-ce que ça change au niveau de perception ? Il avait une perception qui ne devait pas être si éloignée que ça de la nôtre".

Certains des tracés digitaux identifiés comme datant d'au moins 57.000 ans © Radio France - Jean-Claude Marquet

La découverte du tourangeau Jean-Claude Marquet, et de son équipe de chercheurs internationaux, a été publiée hier, mercredi, dans la revue Plos One. La grotte de la Roche-Cotard, à Langeais, est donc désormais la plus vieille grotte ornée du pays, devant la grotte Chauvet.