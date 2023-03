Des grévistes d'Enedis coupent une ligne électrique reliant la France à l'Italie

Ils avaient prévenu que des actions plus fortes seraient entreprises. Et bien, c'est désormais chose faite. Ce jeudi matin, des grévistes d'Enedis, sur le site de Drap, ont procédé à des coupures d'électricité entre la France et l'Italie.

Une action symbolique pour s'opposer à la réforme des retraites.

Il n'y a pas de conséquences sur les habitants des Alpes-Maritimes

La coupure de cette ligne de 220.000 volts, dite interconnectée, est illégale, mais elle est aussi importante pour les grévistes qui veulent ainsi démontrer leur capacité à "reprendre en main leur outil de travail". Le rétablissement de cette ligne, qui actuellement importe plus d'électricité qu'elle n'en exporte, est en cours ce jeudi après-midi.