Marseille, France

Implanté face au centre commercial Grand Littoral, le Marseille International Fashion Center (MIF 68) a été inauguré ce lundi matin en présence de plus de 500 invités de marques français et étrangers dont M. Jun ZHAI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en France et de M. Liying ZHU, Consul Général de Chine à Marseille.

Inauguration du MIF 68 © Radio France - corinne Blotin

Des commerces dédiés aux professionnels du textile.

Le MIF 68 regroupe près de 80 magasins de grossistes et showrooms qui vont ouvrir leurs portes courant 2018. 16 500 m2 de boutiques totalement réalisées en architecture containers qui en fait le plus grand ensemble de ce type au monde.

Une architecture originale © Radio France - corinne blotin

Il sera le second plus grand centre du textile en France derrière celui d’Aubervilliers.

Les professionnels du secteur, français comme européens, auront la possibilité de découvrir et d’acquérir des productions textiles importées d’Asie ou en provenance d’Italie. Près d’un tiers du chiffre d’affaires généré par cette activité provient des exportations vers le sud de la Méditerranée.

La filière mode-habillement-textile représente 10 000 emplois sur la région marseillaise.

A lui seul, le MIF 68 devrait compter plusieurs centaines d'emplois. Il contribuera à renforcer ceux du secteur de la mode régionale dans son ensemble.