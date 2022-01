Des guerrières ensemble contre le cancer au Laponie Trophy en Finlande

Elles sont tout sourire et pourtant, la vie n'a pas été rose avec certaines d'entre elles. Tout commence lorsque Virginie Humeau subit de plein fouet un cancer du sein à l'âge de 38 ans. La jeune femme lutte, bataille et décide de repousser ses limites en s'inscrivant au Laponie Trophy avec sa meilleure amie. "Virginie a été atteinte d'un cancer du sein et c'est un peu une revanche pour elle" explique sa coéquipière Sandra Barbier, habitante de Ménilles.

De fil en aiguille, les deux femmes entraînent dans leur sillage d'autres Euroises, comme Julie Lainé et Cindy Brisset, de la team Les Dare-Ling, "dare, comme oser en anglais" traduit Julie, la plus sportive du groupe qui va en Finlande pour la gagne et qui s'est préparée en conséquence, mais le défi sportif est vite rattrapé pour le groupe de copines par le défi humain.

Elles sont trois à avoir été touchées par un cancer. Fanny Vanhove, 50 ans, a subi une ablation du sein il y a quelques mois et va concourir avec sa fille Chloé, 23 ans. Et quand on lui demande si des épreuves l'inquiètent, "tout mais la luge, j'ai peur de la vitesse, mais je me dis que c'est le seul moment où je n'aurai pas trop d'efforts à faire, seulement freiner" lance-t-elle dans un grand éclat de rire. Céline Pirès, des Belles Couz Givrées avec Candy Hoareau, l'admet, elle est la moins préparée du groupe, "avec des enfants en bas âge, le seul moment où je peux courir, c'est le soir, tôt le matin tôt ou entre midi et deux" justifie-t-elle.

Notre objectif, c'est d'arriver toutes ensemble sur la ligne d'arrivée. C'est une aventure avant tout humaine - Céline Pirès

Récolter des fonds contre le cancer

Le raid Laponie Trophy reverse des fonds à Vivre comme avant et chaque équipage a choisi de soutenir une association. Pour la team Les Belles Couz' Givrées, c'est la Ligue contre le cancer : "On veut montrer aux personnes qui sont atteintes de ce genre de maladie qu'il y a une vie après et qu'on peut parfaitement redevenir comme avant" avance Céline Pirès.

L'équipe Les Bonne Hum'Eure apporte sa contribution à Keep a breast, "une association pour la prévention pour que les femmes puissent être dépistées au plus tôt" explique Sandra Barbier.

Les Dare-Ling, Julie Lainé et sa coéquipière Cindy Brisset ont décidé de venir en aide à l'association rouennaise Agir avec Becquerel pour la vie :

J'ai été atteinte d'un cancer de l'endomètre il y a trois ans, c'est vraiment pour remercier tout le staff, les infirmières et le chirurgien qui s'est occupé de moi - Julie Lainé

Avec sa fille Chloé, Fanny Vanhove soutient le Gefluc (Groupement des entreprises françaises dans la lutte contre le cancer), "une association qui aide les jeunes chercheurs français pour qu'ils restent en France et qui aide aussi les entreprises et leur personnel à gérer les situations. Elle vient d'ouvrir une antenne pour aider les jeunes aidants".

Deux autre équipes complètent la folle équipée, les Sister Freeze, Chrystelle Arfani et Gaëlle Briault et la Smalaponie, composée de Fabienne et Rita, les tantes de Céline et Virginie.

Le raid Laponie Trophy, c'est du 27 au 31 janvier, à Rovaniemi, en Finlande, le village du Père Noël. Au programme fat bike (vélo sur neige), raquettes, ski de fond, luge et course à pied et beaucoup de complicité entre le groupe d'amies. Elles ont même prévu de glisser quelques bouteilles dans leurs bagages pour les soirées, "sans mari, sans enfant... Le rêve !"