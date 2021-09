Des guides de montagne de Chamonix font 600 kms à vélo pour alerter sur le réchauffement climatique

Sept guides de montagne partent à vélo de Chamonix ce vendredi pour rejoindre Paris. Au programme, 600 kms dans les jambes, une ascension de la Tour Eiffel et la présentation d'un livret sur les changements climatiques à l'Assemblée nationale.

Top départ prévu ce vendredi 3 septembre de bon matin depuis Chamonix, vers 7h pour une première ascension à vélo, celle du Mont-Blanc. Après la plus grande cordée du monde réalisée en juillet, sept guides de la compagnie de Chamonix vont donc prendre leur deux-roues pour un nouveau défi. Au total, 600 kms de vélo entre Chamonix et Paris pour alerter sur le plus grand des défis, le réchauffement climatique.

600 kilomètres de vélo

Derrière cette initiative originale se cache surtout l'envie de créer un vrai élan de solidarité autour du projet de ces guides de montagne, à savoir changer le fonctionnement de leur profession. Brad Carlson, chercheur au CREA Mont-Blanc et guide a réalisé un livret intitulé "Les guides de montagne et le changement climatique, une histoire d'adaptation". Il dresse un constat sans appel, la montagne change et les pratiques doivent aussi changer avec.

Aujourd'hui, c'est presque l'ensemble des itinéraires, emblématiques mais classiques du Mont-Blanc qui ont été modifiés à cause du réchauffement climatique. Dans les Alpes, il est deux à trois fois plus rapide qu'ailleurs. Donc nous, les guides, sommes les premiers spectateurs de ces changements. On va être obligé d'aller dans des massifs comme les Aravis qui sont moins impactés et moins fréquentés. Il faut qu'on s'adapte" - Brad Carlson, chercheur au CREA Mont-Blanc.

C'est ce même livret que les guides de montagne vont présenter à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, le vendredi 10 septembre. Un livret qui pose d'abord le constat, effrayant, puisque dans les Alpes, le réchauffement climatique est deux à trois fois plus rapide qu'ailleurs. La deuxième partie du livret, c'est ensuite proposer des solutions à court et long-terme pour préserver la montagne.

Proposer une autre formation

Tristan, par exemple, est aussi guide de montagne et connaît le livret comme sa poche. Parmi les solutions avancées, "il faut changer la formation des guides, en prônant un tourisme sur les quatre saisons. Cela va nous permettre d'étaler sur toute l'année et laisser reposer les massifs". Autre axe développé par Tristan, "le déplacement sur d'autres secteurs, quitte à aller moins haut. Ca permettrait de préserver nos montagnes".

Les solutions vont donc être proposées aux politiques, aux citoyens désormais de s'emparer aussi de la question. C'est justement le but recherché par les guides de montagne avec ces 600 kilomètres à deux-roues. Des traceurs GPS vont être mis sur les vélos des guides, leur position sera d'ailleurs partagée en temps réel sur leur page Facebook. Tous ceux qui souhaitent rejoindre à vélo le cortège et se mêler à la course direction Paris sont les bienvenus.