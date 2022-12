Des habitants d'Aubagne opposés au projet de boucher la carrière Borie par des déchets du BTP

À Aubagne, le projet dit de "renaturation" de la carrière Borie fait polémique et inquiète des habitants de la Perussonne, des élus d'opposition et des défenseurs de la nature. Point de départ de randonnées pédestres vers Carpiagne, Cassis et le parc des Calanques, cet espace situé entre la Penne-sur-Huveaune et Aubagne, est abandonné depuis près de 60 ans. La mairie souhaite en faire une décharge pour matériaux inertes avant de renaturer ce lieu.

Un trou de 250.000 mètres cubes à boucher

Le projet confié à l'entreprise Bronzo Perasso , consiste à combler la carrière avec 400.000 tonnes de matériaux issus des chantiers de terrassement et déconstruction du BTP, à Marseille et alentour. Les opposants jugent ce projet inutile et dénoncent les impacts sur la nature et leur cadre de vie.

La carrière Borie, un site dangereux ?

La mairie, qui n'a pas donné suite à nos sollicitations, défend un projet vertueux pour les habitants et la nature. L'entreprise retenue pour exploiter le site insiste aussi sur la nécessité de sécuriser la carrière Borie. Sur France Bleu Provence, Patrick Rolland évoque "les risques d'éboulis et de chutes, les squatts avec des barbecues sauvages en été, ainsi que des motos cross nuisibles à la faune et la flore". Par ailleurs, le directeur de Bronzo Perasso, écarte tout risque de pollution et assure la traçabilité des déchets qualifiés "d'inertes", car impossible à valoriser et à recycler.

Si le projet aboutit, Bronzo Perasso prévoit trois ans pour boucher la carrière Borie puis deux ans supplémentaires pour redonner au site un aspect naturel avec végétalisation et aménagement pour favoriser la biodiversité. A ce stade, le projet doit encore être validé par l'Etat et des études d'impacts réalisées.

