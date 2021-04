Des habitants d'Yvré-le-Pôlin vont changer d'adresse pour le déploiement de la fibre optique

Les habitants des lieux-dits à Yvré-le-Pôlin vont changer d'adresse pour le déploiement de la fibre optique, dont la commercialisation est prévue en septembre prochain. L'ouverture de ces lignes internet à très haut débit nécessite d'avoir une adresse bien précise avec un nom de rue et un numéro.

Une nécessité pour les secours également

Gérard Rocton, l'adjoint au maire qui est également en charge de la commission fibre, souligne que ce nouvel adressage est également nécessaire pour les livreurs et surtout les secours. "Je vais vous donner un exemple. Une habitante a été secourue une heure et demie après avoir fait son AVC. Les pompiers ne trouvaient pas le lieu-dit parce que plusieurs portent le même nom dans le village et le GPS n'indiquait pas la bonne adresse. Elle est vivante heureusement, mais une heure et demie, ce n'est pas négligeable lorsqu'on est victime d'un AVC. Elle est aujourd'hui en chaise roulante. Donc, c'est très important d'avoir une adresse précise".

La mairie aurait pu organiser une réunion d'information pour que ce soit moins stressant !

Des arguments qu'entend Elisabeth mais elle aurait apprécié que les habitants aient plus d'accompagnement : "Mes parents ont appris par un courrier le 2 avril qu'ils allaient changer d'adresse. Ils n'ont pas été consultés, c'est dommage. La mairie aurait pu organiser une réunion d'information pour que ce soit moins stressant".

Les habitants concernés ont un délai d'un mois pour procéder à leur changement d'adresse (assurance maladie, caisse de retraite, EDF, mutuelle, etc.) Ces démarches sont gratuites sauf s'il faut changer la carte grise d'un véhicule ancien. "Ce qui me gêne en fait c'est que les habitants doivent faire ces démarches sur internet, donc j'aide mes parents. Toutes les personnes âgées ne sont pas super à l'aise avec les outils informatiques. Je suis aide-soignante à domicile, j'en côtoie qui ont eux aussi des problèmes. _Ils se demande comment ils vont faire toutes ces démarches, ça leur complique beaucoup l'existence, surtout en ce moment avec le confinement_. Ils sont un peu désarmés pour tout ça".

Elle suggère à la mairie de mettre en place une permanence pour les administrés qui en auraient besoin ou que des membres du Centre communal d'action sociale (CCAS) se rendent à leur domicile avec un ordinateur pour les aider. Gérard Rocton comprend le désagrément mais assure que cette mesure a été globalement bien comprise par les habitants. Il indique qu'une note explicative leur indiquant la marche à suivre pour procéder au changement d'adresse a été envoyée aux concernés.

65 nouvelles rues et 406 nouveaux numéros

Ce nouveau plan d'adressage coûte 14.000 euros à la commune. 65 voies du village ont été nommées. Les plaques indiquant les nouveaux noms de rues seront installées à partir de ce lundi 26 avril. Les habitants peuvent aller récupérer leur numéro ce vendredi ou ce samedi à la mairie (de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 45). "Par exemple, si habitant se voit attribué le numéro 3.015 c'est que sa maison se trouve à 3 kilomètres et 15 mètres du début de la rue", explique l'élu.

Du "Petit Versailles" à la rue de la Fosse

Les parents d'Elisabeth résideront désormais à la rue de la Fosse et non plus au lieu-dit "Le Petit Versailles". Elle a un petit pincement au cœur parce ce nom a une histoire. "Quand mes parents se sont installés en 1971, ce lieu-dit s'appelait La Renoulière. Ils ont mis des lumières tout autour de la maison. Des gens de Paris, qui arrivent ici en Sarthe et qui mettent plein de lumières. Dans le village, on disait mais c'est le petit Versailles. Et voilà, comment ils ont rebaptisés la maison". Ses parents pourront laisser la plaque indiquant le nom de leur lieu-dit, même si ce ne sera donc plus leur adresse pour l'administration.