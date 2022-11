Des habitants de Beaupuy, près de Toulouse, s'opposent à l'installation d'une nouvelle antenne relais 5G

Au printemps 2020, un collectif d'habitants s'était déjà opposé à l'installation d'une antenne relais Bouygues Télécom à Beaupuy, près de Montrabé, au nord-est de Toulouse. Deux ans plus tard, l'opérateur revient avec un nouveau projet qui ne satisfait toujours pas certains habitants qui s'inquiètent de l'impact sur le paysage et des ondes électromagnétiques émises par une nouvelle antenne. Celle-ci se situerait sur le terrain de football, au creux de la vallée, sur un terrain public, à 200 mètres de la première habitation et à 300 mètres de l'école.

Pourquoi ne pas mutualiser les antennes s'interrogent des habitants ?

Une réunion d'information publique a été organisée mi-octobre par le maire de Beaupuy, Marc Fernandez, en présence de l'opérateur Bouygues Télécom, à laquelle environ 35 personnes ont assisté (sur 1300 habitants). "L'opérateur a répondu à toutes les interrogations" indique le maire de la commune que France Bleu Occitanie a rencontré. Visiblement des questions demeurent. François-Xavier Sautarel, un des portes paroles du collectif opposé à l'installation de cette antenne relais, attend des documents écrits et argumentés de la part de l'opérateur pour justifier le choix du site d'implantation et la raison pour laquelle l'opérateur ne s'implante pas sur un pylône déjà existant :

"L'Etat incite les opérateurs à mutualiser davantage les antennes de téléphonie mobile, afin de diminuer l'impact environnemental, une loi du 15 novembre 2021 - qui vise à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France - permet même aux maires de communes faiblement peuplées d'imposer l'utilisation de pylônes déjà existants aux opérateurs, en cas d'impossibilité technique, ils doivent fournir des justificatifs."

"Impossible" répond Bouygues Télécom

Bouygues Télécom que nous avons joint répond par la voix de Christophe Philippe, directeur des relations régionales et patrimoine, que "la recherche de mutualisation a été faite mais les contraintes radio et électriques ne permettent pas cette mutualisation".

'Il existe un pylône SFR sur la commune, route de Lavaux, ainsi qu'un pylône Free, mais aussi un pylône Orange à Mondouzil, à quelques centaines de mètres du site visé par Bouygues Télécom. Mais visiblement ça ne suffit pas..." s'interroge François-Xavier Sautarel qui voit là plutôt une guéguerre entre opérateurs pour avoir la meilleure couverture réseau et attirer des clients.

L'opérateur insiste sur le fait que sa couverture réseau n'est pas optimale et "des besoins se font sentir avec les nouveaux usages observés dans le secteur."

Quant au maire de Beaupuy, il dit faire confiance à l'opérateur, Marc Fernandez a demandé une étude sur les champs électromagnétiques que l'antenne pourrait émettre, une simulation d'exposition aux ondes, qui aura lieu dans quelques jours, sous l'autorité de l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences). Il a organisé une réunion publique avec l'opérateur. "Je comprends les inquiétudes mais que faire de plus ? " Répond-il au collectif. Il dit "préférer que l'antenne soit installée sur un terrain communal, à plus de 100 mètres de la première habitation, plutôt que sur un terrain privé sans aucun contrôle. Un loyer sera versé par Bouygues Télécom de 10.000 euros par an à la commune."