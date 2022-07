Des habitants de Dordogne n'ont plus le droit d'arroser leur jardin ou de laver les voitures

A cause d'un problème en alimentation en eau, les habitants de Marnac et de Berbiguières n'ont plus le droit de laver les voitures, de remplir les piscines privées et d'arroser leur jardin et ce jusqu'au 31 octobre prochain.