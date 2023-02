"Une odeur de fumier, d'œuf pourri" : en Dordogne, des riverains d'une champignonnière incommodés

Voilà six ans que Mélanie et David ont emménagé dans un pavillon avec un jardin à Chancelade (Dordogne), juste à côté de Périgueux. "On est venu ici pour respirer un bon air, profiter de la nature et de notre terrain" nous explique David. Depuis son arrivée, le couple et ses deux garçons sentent ces odeurs de fumier et s'en accommodent, mais les nuisances se sont aggravées depuis quelques mois, selon eux.

Un "process" pourtant identique selon la direction

Depuis l'été dernier, l'odeur est plus forte et sa présence, plus récurrente, d'après eux : "Par moment, c'est irrespirable. Il y a l'odeur du fumier lambda, mais là, c'est un mélange, je trouve que ça a un côté chimique" déplore Mélanie. "Ça pique la gorge, quand on est dehors, on est obligé de rentrer [...] je mets du scotch sur les grilles d'aération des fenêtres pour que l'odeur n'entre pas dans la maison". Le couple a décidé d'investir dans une climatisation pour laisser les fenêtres fermées l'été. Une installation à 6.500 euros.

"On n'est pas hostile à la champignonnière"

Selon Mélanie, qui est agent immobilier de profession, ces nuisances olfactives ont aussi des conséquences sur l'immobilier dans ce secteur de Chancelade, autour de la route d'Angoulême : "J'ai vu des situations où les gens ne venaient carrément pas visiter parce qu'ils savaient qu'il y avait l'odeur de la champignonnière".

Elle-même se demande quelles pourraient être les répercussions de ces nuisances sur la valeur de sa maison à l'avenir. Le couple assure toutefois ne pas vouloir de conflit avec Champidor : "On n'est pas hostile à la champignonnière, on veut juste des évolutions. Tout le monde a le droit à un confort au quotidien".

Mélanie a décidé de calfeutrer les aérations de ses fenêtres avec du scotch. © Radio France - Thibault Delmarle

Le directeur de Champidor, qui ne souhaite pas s'exprimer sur les requêtes du voisinage avant la rencontre avec la mairie, indique que le "process" est le même depuis une dizaine d'années pour cette entreprise qui fabrique des champignons de Paris "Label Bio" : du fumier de cheval, de volaille, de la paille et du gypse, une roche sous forme de poudre. Il indique aussi que le rendement est le même, l'entreprise est au maximum de ses capacités en l'état actuel de ses infrastructures.

Un projet d'agrandissement

Mélanie et David, ne sont pas les seuls à faire ce constat. Leur voisin d'en face, François Puyjarinet, sent aussi que depuis l'été 2022, c'est pire. "C'est une odeur de fumier, d'œuf pourri, un mélange très puissant, très âcre qui arrive à des heures où l’on aimerait bien profiter de l'extérieur. Si on a le malheur de laisser les fenêtres ouvertes, tout rentre dans la maison et c'est pestilentiel". François tolère mal ces odeurs depuis des années, mais ces derniers mois, lui aussi assure que c'est encore pire.

La champignonnière est installée à Chancelade depuis 150 ans. © Radio France - Thibault Delmarle

Un constat "incontestable" selon le maire

Un avis que Suzette, qui habite Chancelade depuis 86 ans, ne partage pas forcément : "Moi, je le supporte ! Vous savez, on est à la campagne. Le gars (le directeur de Champidor) fait travailler du monde, on est habitué à cette odeur" même si cette retraitée reconnait que parfois ce n'est pas très agréable. Une quarantaine de personnes travaillent sur le site.

François Puyjarinet, qui s'est installé en 1984 s'est déjà battu en 2006 avec d'autres riverains pour que des aménagements soient réalisés par l'entreprise. À l'époque, Champidor avait, selon lui, consenti à quelques aménagements réalisés pendant plusieurs années. Aujourd'hui, un groupe d'une vingtaine d'habitants a de nouveau décidé de saisir la mairie pour tenter de trouver une solution.

"30% des habitants" touchés

Le maire de Chancelade a été interpellé lors du dernier conseil municipal par Jean-Luc Gady, élu de l'opposition, qui assure que ces odeurs nuisent à 30% des habitants de Chancelade. Selon le maire, Pascal Serre, "le constat des riverains est incontestable, il suffit de se rendre sur place".

Pascal Serre a donc décidé de rencontrer le nouveau PDG de l'entreprise (rachetée en juin 2022), Marc Le Bris : "Je vais demander à Monsieur Le Bris quelles sont les mesures qu'il souhaite prendre dans un délai qui reste à fixer, mais qui doit être très rapide et très concret", explique Pascal Serre à la veille de cette rencontre.

Selon le maire, la champignonnière devrait connaître des travaux dans les prochains mois, "j'ai déjà indiqué en 2022 qu'il fallait profiter de ces aménagements pour inclure la résolution de ces nuisances olfactives [...] c'est dans l'intérêt de Champidor" martèle le maire "C'est une entreprise qui fabrique en bio, qui a une belle image en Périgord donc il faut que les riverains en aient aussi une belle image [...] ça coutera de l'argent évidemment" conclut le maire.