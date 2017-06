Des habitants de La Plana mobilisés contre un projet immobilier

Depuis plusieurs mois, des habitants de La Plana s’opposent au projet immobilier de la mairie de La Trinité de construire 62 logements sur la colline de La Plana.

L’association du comité de quartier La Plana –Lauvette se plaint d’avoir été mise devant le fait accompli. Il y a quelques mois, le maire de la Trinité est venu présenter à l’école de La Plana son futur projet immobilier. Un projet préparé sans concertation estiment les habitants. Ce projet prévoit de construire 62 logements dont une vingtaine de logements sociaux sur le terrain situé derrière l’école de La Plana. Les habitants craignent un manque de places de parkings, des classes surchargées, des problèmes de circulation et d’égouts.

Un terrain vendu pour renflouer rapidement les caisses de la commune d’après le comité de quartier

Le maire de la Trinité, Jean-Paul Dalmasso explique que le projet immobilier va s’insérer dans le paysage. Huit petits immeubles sont prévus, 62 logements principalement des deux et trois pièces et un F4. La mairie va vendre le terrain au promoteur Promex pour 1,1 million d’euros. L’opposition municipale emmenée par Ladislas Polski s’interroge sur cette vente car une offre plus importante d’un autre promoteur était plus élevée de 500 000 euros. L’opposition musicale et le comité de quartier La Plana-Lauvette envisage une action devant la justice. Le comité de quartier souhaite mettre en place sur le terrain communal, des jardins partagés pour les habitants et un espace aussi pour les enfants.