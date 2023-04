Saint-Étienne : des habitants dénoncent la dangerosité de la rue Liogier

C’est une rue à double sens, assez large, avec des places de stationnement sur un côté. Une rue en pente et il semble que ce soit ça le problème, si l'on en croit les habitants de cette rue Liogier, à Saint-Étienne : "En descente les voitures arrivent à fond parce que c'est une ligne droite et en montée, ils accélèrent à la sortie du virage, quand ils ne coupent pas carrément le virage. C'est surtout la nuit, mais un enfant passerait par là ce serait pareil", explique Aurélien qui vit là depuis cinq ans.

Lui, a assisté à l'accident de mardi matin, vers 4h45 du matin : "Je sortais pour aller travailler, j'ai entendu le crissement des pneus, la voiture est arrivée à fond dans le virage, elle a perdu l'adhérence, le conducteur a essayé de contre braquer mais il s'est pris les voitures". Deux véhicules en stationnement, qui ont été déclarées épaves.

Deux voitures ont été détruites dans la collision mardi rue Liogier à Saint-Etienne © Radio France - Aurélie Jacquand

Parmi les victimes de cet accident, Maëlys, une jeune étudiante qui a l'impression que le sort s'acharne : "Il est arrivé la même chose à la voiture de ma mère il y a 8 ans ! Il y a même eu un mort ! Un homme arrivait trop vite a raté le virage et a percuté le poteau". L'accident remonte à 2015.

Alors la jeune femme se tourne vers la mairie de Saint-Étienne : "Je ne comprends pas ce qu'ils attendent pour installer des ralentisseurs, c'est important". La raison invoquée par la mairie est la pente de la rue : "On n'installe pas de ralentisseurs dans une pente à plus de 4%, sinon ça fait tremplin", explique Claude Liogier, adjoint en charge de la circulation. "La seule solution serait d'installer un radar pédagogique, qui indique la vitesse et de compter sur le respect du code de la route, mais on ne peut pas faire plus", déplore-t-il.

En attendant d'éventuels aménagements de la rue Liogier, le conducteur responsable de l’accident de Maëlys a été interpellé par la police. Il était alcoolisé au moment des faits.