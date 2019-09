Des habitants de la vallée de la Bruche se battent pour préserver leur patrimoine industriel

A Grandfontaine, le laminoir construit durant le XIXème siècle est à l'abandon depuis 2011. Pour sauvegarder ce patrimoine, qui témoigne du passé industriel de la vallée de la Bruche, les habitants se mobilisent. Ils veulent reconvertir le site en lieu culturel et économique.

Schirmeck, France

C'est un bâtiment caché derrière les arbres et les fougères : le laminoir construit au XIXème siècle sur le site des forges de Framont, dans la vallée de la Bruche, par l'industriel Bernard Michel Champy. "C'était destiné à construire des tôles de grande dimension", raconte François Magar étudiant en archéologie et président de l'association Lumineurs.

Préserver le patrimoine industriel

Cette association s'est créée en février et les bénévoles se mobilisent pour reconvertir le site, laissé à l'abandon depuis 2011. "Il va falloir se battre pour que le laminoir soit préservé, explique François Magar. L'objectif c'est d'y accueillir des activités économiques, un peu comme le parc de Wesserling, dans le Haut-Rhin. Il a créé 300 emplois, une centaine d'entreprises et de l'activité dans un lieu où à priori il n'y en aurait plus jamais." Le deuxième objectif de ce projet ambitieux, c'est donc de redynamiser la vallée de la Bruche qui "présente le triste record des friches industrielles détruites."

François Magar, qui se bat pour préserver le laminoir, propose des visites autour du site pour sensibiliser la population de la vallée de la Bruche. © Radio France - Marie Roussel

Pour sensibiliser la population, l'association Lumineurs a organisé un petit festival sur le site des forges ce dimanche 15 septembre. Les bénévoles avaient prévu de proposer des visites autour du laminoir. Étrange coïncidence : quelques heures auparavant un feu s'est déclaré dans le bâtiment. La charpente a été entièrement détruite. "Maintenant il ne reste que les murs, se désole François Magar. On espère pouvoir quand même les sauver puisqu'ils sont le symbole de ce bâtiment."

L'ancienne chambre de roue hydrolique, située juste à côté du laminoir et de la cheminée. © Radio France - Marie Roussel

Tout dépend désormais des décisions politiques locales. "Si la mairie de Schirmeck, qui nous soutenait jusque là, décide de prendre un arrêté de péril sur le bâtiment. Cela veut dire que cela impose aux propriétaires soit de sécuriser les lieux soit de les démolir. Si elle décide que la loi, dans son expression la plus simple, passe avant des bâtiments centenaires, il va falloir se battre." Les propriétaires des lieux en question sont les descendants des industriels qui ont exploité le site.