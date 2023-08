Des habitants de la vallée de la Dordogne ne veulent plus voir les montgolfières atterrir sur leur terrain

Les prés d'Yves à Marnac surplombent la Dordogne, à quelques kilomètres des châteaux. Ici les montgolfières se sont posées pendant des années, parfois "cinq à la fois" dans ses champs. L'agriculteur ne les supporte plus : "Elles se posent n'importent où, dans les prés, au milieu des vaches, dans du foin qui n'est pas coupé", assure-t-il. "Les 4x4 arrivent pour venir les chercher et ils se croient chez eux partout".

ⓘ Publicité

Les montgolfières, c'est la carte postale de la vallée de la Dordogne. Au-dessus des châteaux dans le soleil couchant, la vue est magnifique. Les touristes en raffolent, au point que le nombre de survols s'est multiplié avec les années. Mais une montgolfière ne se dirige pas comme on veut. Elle va là où le vent l'emmène, et le pilote peut seulement monter ou descendre, pour attraper des vents qui vont dans des directions différentes selon l'altitude. En bout de course, elle se pose sur des champs ou des jardins privés, avant d'être repliée et chargée dans un véhicule.

"Chasseur" de montgolfières

"On leur a dit gentiment au début de ne pas se poser chez nous, et puis moins gentiment, et j'ai fini par décider que je ne voulais plus de montgolfière chez moi", assure Yves. Aujourd'hui il assume de dire qu'il "chasse" la montgolfière sur ses terrains : "On les bloque. La dernière fois, on les a bloquées chez un voisin, j'ai mis la voiture en travers pour que l'équipage ne puisse pas repartir et perde du temps. Du coup maintenant, elles ne viennent plus chez moi".

"95% du temps, ça se passe à merveille, les gens sont très contents de nous voir arriver chez eux", tempère Jean-Luc Claessen. Il est pilote pour l'entreprise Montgolfières du Périgord à La Roque Gageac. Il affirme que c'est vraiment une exception d'être mal reçu : "On demande toujours l'autorisation avant d'atterrir. Soit le pilote est suffisamment bas pour demander directement au propriétaire, soit c'est la voiture qui nous suit au sol qui demande l'autorisation". Si les propriétaires refusent, il remet les gaz et la montgolfière continue plus loin.

"95% du temps, ça se passe à merveille"

"Il faut bien comprendre qu'en montgolfière, il n'y a pas de terrain d'atterrissage précis", explique le pilote, qui pense qu'il y a une méconnaissance des contraintes du vol en montgolfière. "On décide de l'atterrissage au fur et à mesure du vol, car c'est notre place dans le ciel qui dirige la montgolfière en fonction des vents. On ne peut pas la diriger, on ne fait que monter ou descendre. On entend souvent les gens dire qu'on vole trop bas, mais c'est la procédure à appliquer pour un atterrissage".

Il remarque tout de même qu'il y a de plus en plus de parcelles où les montgolfières ne sont pas les bienvenues. Surtout dans la vallée, car c'est là qu'il y a le plus de passage, parfois une douzaine dans le ciel à la fois. Et l'augmentation du nombre de montgolfières multiplie aussi les atterrissages : "Dans les endroits où on vient rarement, les gens sont toujours heureux de nous voir".

Les montgolfières plus nombreuses

Jean-Luc Claessen l'assure : "Une montgolfière, c'est quand même relativement discret. Quand on est proche du sol à l'atterrissage, on entend les brûleurs, certes, mais ce n'est pas un Rafale !" Les équipages invitent même les propriétaires chez qui ils atterrissent à partager le pot d'après-vol avec les clients.

D'ailleurs, s'il y a des riverains qui se plaignent, il y en a aussi qui sont comblés de voir arriver une montgolfière. A Castels, Marie-Thérèse adore voir les montgolfières atterrir à côté de la ferme familiale : "Ils savent que j'ai beaucoup d'animaux, notamment des ânes, et ils sont toujours très prudents et respectueux. Parfois ils arrivent sur la route, mais ça ne nous dérange pas ! On les voit arriver entre les côteaux de Bézenac ou des Milandes, c'est magnifique".