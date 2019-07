Des habitants de logements sociaux à Robion reprochent à leur bailleur de les laisser se détériorer

Logements mal isolés, problèmes de canalisations et de mauvaises odeurs, fuites d'eau, gouttières décrochées : les riverains du lotissement de la rue Li Falabreguie à Robion (Vaucluse) reprochent à leur bailleur social, Grand Delta Habitat de laisser les logements se détériorer sans rien faire.

Les habitants du lotissement de logements sociaux de la rue di Falabreguie à Robion sont en colère. Ils accusent Grand Delta Habitat de laisser se détériorer leurs maisons, malgré leurs nombreuses mises en garde, et ce depuis plusieurs années. D'ailleurs, ils ne savent pas par où commencer tant la liste de leurs griefs est longue : des volets qui ne ferment plus, des gouttières tombées par terre, des pannes de chauffe-eau, etc.

Les maisons ne sont plus isolées

Mais le principal problème selon eux, c'est la mauvaise isolation de leurs maisons, qui laisse à la fois passer le froid, le bruit et la chaleur. Au moment de la canicule, il a fait jusqu'à 35 degrés chez Elizabeth. "C'était infernal, raconte cette riveraine. Nous, tout ce qu'on demande, c'est une isolation correcte pour pouvoir vivre normalement". Plusieurs habitants ont du eux-même poser de la mousse autour des fenêtres et des portes pour limiter les dégâts.

Ce manque d'isolation a d'ailleurs été la goutte d'eau pour Christophe Julliard, qui s'improvise porte-parole de ses voisins. Après avoir vérifié qu'il était éligible, il a demandé à Grand Delta Habitat de réaliser des travaux d'isolation de ses combles, dans le cadre d'un plan gouvernemental de rénovation énergétique. Le bailleur lui a répondu que cela n'était pas possible. Sollicité, Grand Delta Habitat répond qu'il va déposer une demande d'isolation pour l'ensemble des maisons du lotissement. Si elle est acceptée, les travaux auront lieu à l'horizon 2020.

Une fuite d'eau au beau milieu de la rue

Depuis trois semaines, s'ajoute une fuite d'eau, venant d'une évacuation au beau milieu de la rue. Scandaleux, selon les riverains, en pleine période de sécheresse. D'après Grand Delta Habitat, les réparations ne sont pas de son ressort mais de celui de la société des Eaux qui gère le secteur.

Christophe Julliard a souvent contacté le bailleur social pour décrire la situation. Recevant rarement des réponses, il s'estime "méprisé". Il a finalement été contacté par Grand Delta Habitat qui doit le rencontrer ce mardi midi.

