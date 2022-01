Des habitants de Neau et de Brée se mobilisent contre le projet de contournement routier de Montsûrs

Des habitants de Neau et de Brée se mobilisent contre la création d'une route qui contournerait le nord de Montsûrs et qui passerait par les deux communes. Ce projet a pour but de permettre de supprimer les passages à niveau de Neau et de Brée, jugés dangereux. Un projet obsolète pour eux.

Une pétition fait du bruit dans les communes de Neau et de Brée, à l'est du département de la Mayenne. Elle a pour but de lutter contre un projet de contournement routier par le nord de Montsûrs. Cette route de cinq kilomètres permettrait de supprimer cinq passages à niveau, un sur la commune de Neau (qui est indiqué comme prioritaire), quatre à Brée, jugés accidentogènes. Un projet obsolète pour ses opposants.

Une pétition en ligne

"En fait, la route, elle passerait sur mes terres, dans les plus belles parcelles de mon centre équestre, déplore Cécile Bérault, la gérante du Haras des Centaures, à Brée. On a la route qui passera alors en plein milieu des allées cavalières." C'est elle qui a mis en ligne la pétition en novembre, elle rassemble aujourd'hui près de 300 signatures. "Ça va détruire des kilomètres de haies bocagères, ça va faire perdre des terres agricoles, tout un tas d'agriculteurs. Ça va passer dans une zone humide. Et puis, il faut préciser qu'ici, on est dans une zone Natura 2000, c'est à dire qu'on est censé prendre soin et entretenir les arbres têtards. Ça va les détruire." Un recours administratif a également été déposé par une autre association.

60 hectares de sols artificialisés en pleine zone Natura 2000

Pour ces opposants, c'est un projet d'un autre temps. "Ce projet était motivé à l'époque par le passage de nombreux TGV sur la commune, explique Pierre Labrosse, adjoint à la mairie de Neau. Aujourd'hui, plus aucun TGV ne passe par ici. Et il reste au total six TER qui passent et quelques trains de marchandises. Donc on a plus besoin de ce trajet de route !". Et ils dénoncent aussi une véritable catastrophe écologique : 60 hectares de sols seront artificialisés, en pleine zone Natura 2000. Un projet contre lequel se mobilise aussi le maire de Brée, Claude Garnier.

Un projet à 46 millions d'euros

Ce projet devrait coûter 46 millions d'euros. Mais José Dard, le maire de Neau, le défend depuis des années. Pour lui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'il permettra de supprimer les passages à niveau. "La fermeture de ces cinq passages à niveau est programmée depuis pas mal de temps, défend l'édile. Il y a une déclaration d'utilité publique, vu le fait qu'ils soient accidentogènes ! Pour moi, c'est très important!". Un argument que ne comprend pas Cécile Bérault. "On essaie de nous faire croire qu'effectivement, c'est un projet pour la sécurisation des passages à niveau, indique la directrice du centre équestre. Certes, il y en a un qui a un peu de dénivelé. On voit bien quand on le passe, il est inconfortable. On mettrait 500 000 de travaux dedans et ça le rendrait parfaitement sécurisé et tout à fait efficace." Cette route permettra aussi de passer plus vite entre Evron et Laval. Le maire met aussi en avant que les camions emprunteront plus facilement cette route, plutôt que de passer par les deux communes.

Normalement, l'Etat devrait prendre en charge 50 du coût des travaux. Mais pour l'instant, les élus n'ont aucune confirmation que cette moitié sera bien payée.