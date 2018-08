Plusieurs habitants de Neuvy-Saint-Sépulchre dans l'Indre ont lancé une pétition dernièrement pour demander la limitation de vitesse à 30km/h pour les poids lourds qui traversent la commune. Ils disent n'en plus pouvoir des vibrations et bruit générés par ces camions de jour comme de nuit.

Ils n'en peuvent plus du bruit et des vibrations engendrés par les camions qui traversent la commune à longueur de journée et même la nuit. Plusieurs habitants de Neuvy-Saint-Sépulchre ont lancé récemment une pétition, mise à disposition des riverains dans plusieurs commerces de la ville, pour demander que la vitesse soit limitée à 30km/h pour les camions qui la traversent. Pétition qui a recueilli 350 signatures, et signée notamment par le pharmacien, Jean-Michel Bécat, installé depuis 33 ans au bord de la départementale, il vit aussi au dessus de son commerce. "On ne dort pas la nuit, même avec les fenêtre fermées. Ce matin par exemple, entre 4h et 8h, il a dû passer environ 200 camions. Les murs tremblent, c'est invivable."

Gérard Guillaume, lui, est président des amis de la basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. "On ne peut pas la faire visiter de l'extérieur, puisqu'on ne s'entend pas, c'est quand-même dommage d'avoir un si beau monument, classé, et d'avoir ces camions qui passent devant à cette vitesse, c'est dangereux, cela fait du bruit, les murs vibrent même, on le ressent quand on est à l'intérieur." Pour ces habitants la solution est simple, il suffirait de limiter la vitesse à 30km/h pour tous les camions qui traversent la commune. Le maire Guy Gautron, à qui nous avons demandé son avis, n'a pas daigné s'exprimer, tout juste dit-il que c'est plus compliqué que de mettre simplement deux panneaux, et qu'un plan de circulation de la commune est à l'étude pour la rentrée.