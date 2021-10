Des habitants de Tours s'opposent à l'installation de "tiny-houses" pour sans abris

Ce lundi, l'association Entraide et solidarités et la ville de Tours ont annoncé l'installation de "tiny-houses"' (maisons à roulettes) et de caravanes, sur le quai de Marmoutier, pour héberger 20 sans abris. Un dispositif financé par l'État qui ne fait pas l'unanimité chez des Tourangeaux.

À partir du mois de novembre, huit tiny-houses (maisons sur roulettes) et six caravanes seront installés au niveau du quai de Marmoutier à Tours. Une installation qui va permettre de reloger provisoirement 20 sans abris avec pour objectif à terme la réinsertion dans le monde du travail et dans la vie active. L'annonce a été faite ce lundi par l'association Entraide et solidarités et la ville de Tours lors d'une réunion publique à laquelle ont assisté une centaine de personnes.

Les tiny-houses fabriquées à Saint-Cyr-sur Loire seront regroupées au niveau de l'ancien camping du Péron tout comme les caravanes. Les sans abris seront pris en charge 24h/24 par des membres de l'association Entraide et solidarités, principal porteur du projet avec la ville de Tours. "C'est un projet innovant pour accueillir 20 personnes SDF qui sont en errance sur Tours et auxquels on veut offrir un dispositif d'hébergement adapté à leurs conditions, à leurs situations détaille la présidente de l'association Christelle Dehghani. Il y aura un suivi avant tout médical et social, pour les aider à trouver à terme un logement et un emploi".

On ne veut pas d'un ghetto - Un habitant de Tours Nord

Ce dispositif financé par l'Etat a été présenté à une centaine de riverains lors d'une réunion publique. Des riverains qui pour la majorité se sont montrés hostile au projet, et n'ont pas mâchés leurs mots. "On ne veut pas d'un ghetto, rentrer en contact avec ces gens-là. C'est un danger. Ce serait bien avec des grillages autour. Ca nous rappellera une drôle de période de l'histoire".

Marie-Amélie est pharmacienne dans le quartier et elle fait aussi partie des opposants au projet. Elle craint notamment une hausse de l'insécurité. "Je ne connais pas très bien cette population qui erre toute la journée et qui est dépendante de produits illicites, mais j'ai peur qu'ils viennent traîner devant ma pharmacie, ce n'est pas rassurant. Leurs chiens ne sont pas toujours cadrés. Personnellement j'ai peur pour moi et surtout pour mes enfants". Même son de cloche pour André, 75 ans. "C'est un beau projet, mais pas chez nous. On a déjà eu du mal avec les gens du voyage donc on ne veut pas encore retomber dans l'insécurité. Ces gens sont incontrôlables".

Lors de la réunion publique de présentation du projet, la majorité des riverains présents ont montré leur hostilité à l'accueil de sans abris dans leur quartier. © Radio France - Jean Rinaud

Une installation avant l'hiver

Pour montrer leur mécontentement, les opposants représentés majoritairement par des retraités, sont partis avant la fin de la réunion publique. Malgré le mécontentement d'une partie des riverains, les tiny-houses seront tout de même installées avant l'hiver par la ville de Tours et l'association Entraide et solidarités afin d'accueillir les 20 sans domiciles fixes pour au moins un an.