Des habitants de Plascassier se mobilisent contre l'implantation d'une antenne-relais

Pour exprimer leur opposition à l'implantation d'une antenne-relais au pied du hameau de Plascassier près de Grasse, plusieurs habitants ont accroché des draps, des pancartes et des cartons pour dire non à la future antenne. Les riverains ne décolèrent pas depuis une dizaine de jours. Ils ont découvert que les fondations d'une antenne-relais de 12 mètres de hauteur étaient en train d'être coulées dans le jardin d'un habitant.

L'opérateur Free aurait d'après des habitants conclu un accord avec le riverain sans en informer la ville de Grasse dont dépend Plascassier. Pour dire non à l'implantation de cette antenne de téléphonie, les habitants ont décidé de créer un collectif "Pas d'antenne au pied du village de Plascassier". Ils font également signer une pétition dans le hameau et sur internet via le site change.org.

Pas question de dénaturer notre patrimoine

Les riverains opposés à l'implantation de l'antenne s'inquiètent pour leur santé et pour leur patrimoine. Plascassier compte une église du 17e siècle et abrite également les champs de roses et de jasmin qui servent à la fabrication des parfums. "C'est aberrant de vouloir implanter une antenne dans notre hameau" explique le collectif d'habitants. En plus, cette antenne va se trouver à 100m d'une école maternelle s'agace Maud, maman de 3 enfants.

Les habitants dénoncent un passage en force

La porte-parole du collectif juge aussi la situation intolérable. Nous sommes scandalisés, révoltés. Nous n'avons même pas été consultés à propos de l'implantation de l'antenne se désolent les habitants de Plascassier. L'opérateur Free bénéficie de l'assouplissement de la loi Elan et n'a donc pas besoin de permis de construire et pas besoin de l'accord de la mairie d'après le collectif de riverains.

Le collectif a contacté la mairie de Grasse. Le maire soutient les habitants et s'oppose à l' implantation de l'antenne dans le hameau de Plascassier. La mairie de Grasse avait pourtant déjà refusé un permis de construire. Une réunion est prévue en mairie ce jeudi 5 juin avec l'opérateur Free. Le collectif Pas d'antenne au pied du village de Plascassier espère qu'un autre terrain sera trouvé, loin de toute habitation. En attendant, les habitants misent sur leur pétition. Une pétition soutenue et relayée par le chef azuréen Nicolas Rondelli, habitant et amoureux de Plascassier.

