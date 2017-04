Des habitants de Pré-en-Pail donnent de leur temps pour améliorer le cadre de vie de leur village

Un collectif, qui regroupe le Secours Populaire et l'association Payaso Loco, participe, à la revitalisation d'un bâtiment public.

A Pré-en Pail, dans le nord Mayenne, tout le monde connait ce bâtiment sous le nom le "2-4". La municipalité voulait le détruire, le collectif l'a récupéré pour y héberger ses nombreuses activités et a ensuite lancé une opération pour le réhabiliter. C'est le projet "Habiter là", on en est à la 3ème édition, c'est un chantier bénévole, participatif. L'idée est évidemment de créer du lien social à la campagne. Sur le chantier en cours, on croise des artisans des habitants, quelques enfants du coin. Tous mettent dans l'allégresse la main à la pâte. Ce type d'action permet de rassembler des gens qui viennent de divers horizons et qui peut-être ne se seraient jamais rencontrés sans ça.

Sur le chantier au "2-4" à Pré-en-Pail © Radio France

Le chantier au "2-4" de Pré-en-Pail s'achève ce samedi. Une grande fête est prévue pour l'occasion. Et le prochain rendez-vous du projet "Habiter là" ce sera en 2019. Reportage réalisé par France Bleu Mayenne à écouter ici :