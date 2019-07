Des habitants de Roubaix interpellent Christophe Castaner : "on a peur pour nos enfants"

Christophe Castaner était en visite à Tourcoing et Roubaix ce mardi. Dans le quartier roubaisien de l'Alma, dit "de reconquête républicaine", le ministre de l'intérieur a rencontré des habitants qui l'ont alerté sur les trafics de drogue et l'insécurité.

Roubaix, France

Visite de terrain dans la métropole lilloise pour Christophe Castaner. Le ministre de l'intérieur était à Roubaix et Tourcoing, ce mardi, pour parler sécurité du quotidien. A Tourcoing, il a inauguré le tout nouveau commissariat.

A Roubaix, il est allé à la rencontre des habitants du quartier de l'Alma, quartier où est installée, depuis le mois de mars, une brigade de reconquête républicaine, composée de 15 policiers. Ces quartiers de reconquête républicaine, il y en a cinq, pour l'instant dans notre région : deux quartiers de Lille, Roubaix-Tourcoing, Maubeuge et Calais. Le ministre a promis de continuer à les développer. L'objectif, c'est qu'il y en ait 60 d'ici à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron.

"La sécurité de ma famille est engagée" - une habitante du quartier de l'Alma

Christophe Castaner a été interpellé par des habitants de l'Alma, qui n'en peuvent plus de l'insécurité et des trafics de drogue. Comme cette habitante, Fatma, qui a grandi à l'Alma, et qui souhaite aujourd'hui vivre ailleurs : "il faut faire quelque chose, car ça devient infernal. On a peur pour nos enfants. La sécurité de mes enfants et de ma famille est engagée aujourd'hui". Réponse du ministre : "on fait des choses : plus de police au quotidien, plus de présence, d'aménagements et de rénovation urbaine". Réaction immédiate de Fatma : "c'est insuffisant".

15 policiers de "reconquête républicaine"

Au commissariat du quartier de l'Alma, le ministre de l'intérieur a rencontré la brigade de reconquête républicaine, installée depuis le 9 mars. 15 policiers dont la mission peut se résumer ainsi : présence et proximité. Leur objectif : faire cesser les trafics. Jean Deroi, maire de quartier de Roubaix Nord, explique : "ce qui est important avec l'uniforme, c'est de montrer une présence. Ne serait-ce qu'être à la sortie de l'école. Il ne faut pas voir que le côté 'interpellation'. On aide des mamans, des papas, on change le rapport du policier dans la cellule familiale".

A l'occasion de cette visite, le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, a remis un courrier à Christophe Castaner. Il lui demande notamment de donner aux maires le pouvoir de fermer les commerces qui abritent des trafics.

Courrier de Martine Aubry

La maire socialiste de Lille Martine Aubry, quant à elle, a écrit à Christophe Castaner, regrettant que le ministre ne se soit pas rendu dans sa ville. Elle lui demande plus de policiers, notamment dans le quartier de Lille Sud.