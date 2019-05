Sète, France

Des habitants de Sète se mobilisent contre la destruction du Carmel. C'est un ancien couvent de 8000 mètres carré dans le centre ville, avec un grand jardin et une belle bâtisse avec sa chapelle. Aujourd'hui les lieux abandonnés sont en ruines. Ils ont été vendus en 2016 par la fondation des monastères à un grand promoteur immobilier (la société Urbat) pour 3 millions d'euros. Tout sera détruit pour installer 130 logements. Ce dimanche 5 mai comme la semaine dernière, des habitants de Sète se réunissent autour d'un déjeuner, pour manifester contre ce projet. Ils étaient environ 80 cette fois.

Je trouve ça criminel" Xéna, une Sétoise

La mairie aurait pu racheter Le carmel en faisant jouer son droit de préemption mais elle ne l'a pas fait. Ça énerve Xéna, une habitante de Sète " je trouve ça extrêmement triste, on prive les Sétois d'un espace de qualité, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de jardin en centre-ville. Ici il y a une variété botanique mais la mairie préfère le bétonnage avant toutes choses, je trouve ça criminel". Stéphanie aussi regrette que cet espace ne serve pas à autre chose "on aurait pu faire une superbe auberge de jeunesse, ou une belle maison de retraite" affirme-t-elle.

Des recours qui n'aboutissent pas

Les habitants ont crée un collectif "Pour sauver le Carmel". Ils se sont démenés pour empêcher le projet de démolition. Il y a eu un recours gracieux contre la ville de Sète au mois d’août 2016 puis un recours en contentieux devant le tribunal administratif deux mois plus tard mais rien n'a abouti. Olga est furieuse " on va se retrouver avec 4 étages et des parkings, ça va être moche, on n'aura plus les arbres centenaires qu'on a aujourd’hui". Tant que les travaux n'ont pas commencé, ces Sétois vont continuer à se rassembler le plus souvent possible.

Le Carmel © Radio France - Fabrice Hawkins