Des habitants de Sucé-sur-Erdre ne veulent pas d'une troisième antenne de téléphonie à côté de chez eux

Ils disent non ! C'est le cri lancé par un collectif de riverains du quartier de la Havardière à Sucé-sur-Erdre pour empêcher l'installation d'une nouvelle antenne-relais prévue à 80 mètres des premières habitations. Une installation dont ils n'avaient jamais eu connaissance.

Il a fallu attendre vendredi 15 juillet et la curiosité d'une riveraine pour découvrir le projet. "J'habite en face du lieu où elle devrait être installée. Par la fenêtre, j'ai aperçu un panneau et c'est là que j'ai lu que l'antenne allait voir le jour", raconte Claire, une mère de famille.

On a fait une connerie

Ni une, ni deux, elles alertent le voisinage. "Nous n'avons jamais été consultés par la mairie" assure un autre habitant qui précise que la méthode n'est pas coutumière chez leur maire. L'édile qui confirme "un loupé. On n'a pas suivi correctement le dossier. On a fait une connerie. On va l'assumer" précise Jean-Louis Roger qui a échangé avec 60 riverains lundi soir lors d'une réunion. Il reconnaît aussi que le projet est lancé depuis deux ans. La dalle de béton est même déjà coulée et la livraison de l'antenne devait intervenir dans les prochains jours.

Un danger pour la santé et la nature ?

Mais depuis la découverte du projet, les habitants ont chacun fait des recherches sur les conséquences d'une telle installation et l'inquiétude s'est rapidement installée. "Une antenne aussi proche des habitations peut donner lieu avec les ondes à des cancers" assure l'un d'entre eux. "J'ai peur pour ma santé et celle de mes enfants et je pense à maison. Elle pourrait perdre 30 % de sa valeur", précise Claire. A près de 300 mètres à vol d'oiseau de l'emplacement de l'antenne, Guillaume, un éleveur de bovins craint aussi pour son élevage. "Le risque c'est de voir des veaux et des vaches mourir de manière prématurés", assure le jeune homme.

Autre inquiétude soulevé par Cédric, les conséquences sur la faune et la flore. L'antenne sera installée selon lui à quelques mètres seulement d'une zone protégée.

Des inquiétudes que veut tenter d'apaiser le maire de la commune. "Cela peut-paraître étrange, mais pour cette installation, il n'y a pas besoin d'étude d'impacts. C'est ce que nous à affirmer TDF [en charge de l'exploitation et la gestion de l'infrastructure]. Ils nous ont affirmé qu'il n'y avait pas de danger". L'édile qui précise que cette antenne est installée pour permettre de gommer les zones blanches comme l'exige l'Etat. Des problèmes de réseau soulevés également selon lui, par des habitants de la commune.

Un recours en route

En cinq jours, les riverains se sont organisés. Philippe et Thierry Texier ont ainsi mis sur pied un collectif de riverains, lancé une pétition avec déjà 250 signatures récoltées. Un recours sera également déposé afin de gagner du temps et obtenir une vraie étude sur la dangerosité de l'antenne de téléphonie. L'objectif affiché est ainsi que l'infrastructure ne voit pas le jour, ou du moins qu'elle soit déplacée loin des habitations.

Un recours qu'attend le maire. "Si le recours démontre que le besoin en réseau n'est pas justifié, que le site choisi n'est pas judicieux et favorable ,si les ondes sont néfastes aux habitations, s'il y a une hésitation, il n'y aura pas d'antenne", clame Jean-Louis Roger. En attendant, il a d'ores-et-déjà ordonné l'arrêt de la mise en place de l'antenne pour l'instant. "Nous n'irons pas au conflit".