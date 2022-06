Des habitants de Teloché découvrent des ossements humains dans leur jardin

"C'est inconcevable d'avoir des ossements humains chez soi", se désole Sonia. Cette habitante de Teloché et son mari ont retrouvé des os sur leur terrain il y a deux ans, comme l'a raconté le Maine Libre. Depuis, ils ne peuvent pas y toucher, une enquête de gendarmerie est en cours. Ils cherchent désormais à faire annuler la vente de cette maison, achetée en 2013.

C'est leur neveu de 15 ans qui a fait cette découverte en 2020. "Il cherchait des pierres, et il nous a dit 'regardez, là c'est un crâne humain', je lui ai dit que ça ne se pouvait pas", raconte Thierry. "Et c'est là qu'on a vu que c'était bien un crâne humain." Il soulève quelques grosses pierres pour montrer les os, à moitié enterrés. Au moins une dizaine de ces tas de pierre entourent le terrain, une instruction des gendarmes pour les repérer et les préserver.

Plusieurs os sont enterrés sur ce terrain sous des tas de pierres © Radio France - Raphael Cann

Le couple a également du placer leur chien et leurs chevaux chez leur fille. "On ne vit plus, de savoir qu'il y a des restes humains enterrés, c'est dégueulasse", ajoute Sonia. Elle évite au maximum d'aller sur ce terrain, qui entoure leur maison. "On ne peut pas la vendre, qui va acheter une maison avec des ossements dans le terrain ?", s'interroge-t-elle. "On voulait la laisser à nos enfants pour plus tard."

Une plainte déposée

Ces os viennent probablement d'un cimetière de la région. D'après le couple, ce terrain était utilisé par le passé comme une décharge par certaines entreprises. Selon eux, au moment de la vente en 2013, le propriétaire s'était engagé à le nettoyer, mais rien n'a été fait. On peut encore apercevoir un poteau en béton ou un bout de canalisation trôner dans l'herbe.

"Pour défaire ces tas, il faudrait plusieurs bennes : une pour le goudron, une pour l'amiante, car il y a de l'amiante, une pour le plastique...et je ne pense qu'il existe une benne pour les os", précise Sonia. L'an dernier, ils ont décidé de porter plainte contre l'ancien propriétaire afin de faire annuler la vente pour vices cachés.