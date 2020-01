Villers-Bretonneux : les habitants veulent une marche en soutien aux victimes des feux en Australie

Une réunion improvisée en mairie de Villers-Bretonneux, "la plus australienne des villes de France" ce lundi soir, a réuni une dizaine d'habitants autour du maire. Ils ont décidé d'organiser une marche le dimanche 2 février et une cagnotte pour soutenir les victimes des incendies en Australie.

Somme, France

"Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas rester sans rien faire", tonne un membre du musée franco-australien de Villers-Bretonneux. Avec une dizaine d'habitants, ils se sont réunis lundi soir en mairie de Villers-Bretonneux à l'appel d'un conseiller municipal, pour réfléchir : comment une ville de 4000 habitants peut-elle aider face à une catastrophe aussi énorme ?

Une marche de soutien et une cagnotte

"En tout cas, on se doit d'aider. On va lancer une cagnotte avec la mairie, qui sera votée au prochain conseil municipal, et on a eu l'idée d'une marche de soutien pour sensibiliser tout le monde". La date a été fixée au dimanche 2 février, en début d'après-midi à 14 heures.

La ville, défendue par les soldats australiens pendant la Première Guerre mondiale au prix de milliers de morts est "la plus australienne de France", assure le conseiller municipal Eric Lavoisier, avec les cérémonies de l'Anzac Day qui font venir des centaines d'Australiens chaque année. "On les accueille chaque année, chez moi j'ai eu des musiciennes de chorale, ou des jeunes d'équipes de football", explique Mélisa, une habitante présente à la réunion.

Un soutien "surtout symbolique"

Les contours précis de la cagnotte et de la marche restent à préciser, il faut notamment que la ville se coordonne avec la représentation diplomatique australienne en France et dans la commune, qui ne se prononcent pas pour le moment sur le sujet. La cagnotte "sera surtout symbolique", elle pourrait, selon le maire Patrick Simon, être destinée à une commune australienne de même taille que Villers-Bretonneux qui a été touchée par les incendies. En 2011, une cagnotte avait quand même permis de réunir 10 000 euros pour une commune australienne.