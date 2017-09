Des habitants des Vans s'inquiètent pour les migrants

Des migrants du centre d'accueil et d'orientation des Vans pourraient être renvoyés vers l'Italie. Certains sont arrivés il y a dix mois aux Vans.

Une réglementation européenne

Dimanche, une nouvelle fête a eu lieu au centre d'accueil et d'orientation des Vans. Des habitants se sont mobilisés pour offrir des vélos aux migrants. Une vingtaine de vélos ont été ainsi récoltée. Une bonne nouvelle pour ces migrants dont certains sont arrivés le neuf décembre dernier et qui trouent que les choses ont tendance à ne pas avancer. Ils n'ont pas le droit de travailler et ils trouvent le temps long. Les choses pourraient s'accélérer prochainement puisque le préfet de l'Ardèche devrait mettre en oeuvre la réglementation européenne. Ces jeunes qui pour beaucoup arrivent d'Afrique de l'Est sont arrivés par l'Italie. Or la réglementation européenne est claire. Tout migrant doit faire sa demande d'asile dans le pays par lequel il est entré dans l'Union Européenne.

L'angoisse gagne les migrants aux Vans

Or aucun migrant ne souhaite retourner en Italie. D'autant plus que le pays a passé des accords avec les pays d'origine des migrants. Des migrants qui se voient déjà retourner à la case départ. Des habitants des Vans qui depuis dix mois viennent en aide aux migrants notamment en proposant des cours de français s'interrogent sur cette procédure.

C'est une hérésie de renvoyer ces jeunes en Italie dit Thierry, un habitant des Vans.

Certains habitants souhaitent monter une association pour défendre les migrants des Vans. Thierry par exemple à l'origine des dons de vélos ne comprend pas pourquoi ces jeunes ne sont pas accueillis dans la région où ils sont installés depuis dix mois. Et le risque ajoute l'adjointe au maire déléguée aux migrants, Myriam Dé c'est que nombre d'entre eux entrent dans la clandestinité.