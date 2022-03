Des habitants du 15e arrondissement de Marseille protestent contre un projet de 25 logements sociaux

Une pétition circule dans ce quartier déjà paupérisé et très urbanisé pour dénoncer la construction de 25 logements Boulevard de Mûriers. Selon ces riverains, le quartier est déjà en situation de surpopulation. Ils redoutent les conséquences sur la circulation et sur leur vie de quartier.

Cet immeuble doit être détruit pour céder la place à 25 logements sociaux et 35 places de parking

"C'est pas possible de construire 25 logements sociaux ici !" Raymonde a du mal à y croire. Elle, qui est née dans ce quartier et qui y habite toujours dans une petite maison avec jardin redoute le pire : "c'est la débandade, c'est sale, on est déjà trop nombreux dans ce quartier qui a beaucoup changé".

Même inquiétude pour sa voisine Yvonne : "regardez on se gare déjà sur les deux trottoirs dans cette rue qui est très encombrée, il n'y a pas assez de place de parking de prévu dans ce projet, ce sera invivable. Et puis rien n'est prévu pour les poubelles, ça va déborder, les rats vont faire la nouba la nuit !"

Voilà pourquoi Nadia Boulainseur, maire des 15e et 16e arrondissements, a décidé de discuter avec le bailleur : "le permis de construire est valable, les logements vont se faire, même si j'estime que l'emplacement est très mal choisi. J'ai obtenu 10 places de parking supplémentaires et un espace végétalisé au coeur de l'îlot.

Un permis en bonne et due forme

La maire de secteur ne pouvait guère obtenir plus, les habitants sont résignés : "ils auraient dû aller les faire ailleurs ces logements sociaux, c'est déjà trop peuplé ici. Et puis ils auraient pu faire un espace vert à la place, ou des jardins partagés, il n'y a rien ici pour nous" selon Zara, qui habite au coin du Boulevard des Mûriers.

Pour Roger, paisible retraité qui vit avec sa femme dans une maison sur le boulevard, ce projet est une aberration : "on va ajouter de la misère à la misère. Le quartier est surpeuplé, plus personne ne pourra se garer, il y avait d'autres secteurs plus appropriés pour accueillir 25 logements sociaux."

La colère des riverains a fait temporairement stopper les travaux. Des banderoles ont été accrochées aux grilles. Une certitude cependant : le chantier va reprendre, le bailleur dispose de toutes les autorisations nécessaires.