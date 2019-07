Des habitants du nord de Missillac, sans internet, ni téléphone depuis un mois

Des câbles téléphoniques et internet sont tombés sur la route, il y a un mois. Personne n'est venu réparer les installations. Plusieurs habitants restent donc sans moyen de communication.

Des câbles juchent le sol de la D144, à la sortie du lieu-dit Le Gériais, dans le nord de Missillac. Cela fait un mois qu'ils sont tombés des poteaux. Les voitures roulent dessus tous les jours. "Ils sont plats maintenant", montre Marcel Le Bronze, conseiller municipal dans l'opposition, membre de Missilliac solidaire, écologique et citoyenne (MSEC).

Sur le bord de la route, à 700 mètres de chez Marcel Le Bronze la gaine des câbles est déchirée. Les fils à l'intérieur sont tous déconnectés.

Si ça se trouve, parmi ceux-là, il y a un des fils qui arrive chez moi et qui fait que depuis plus d'un mois je n'ai plus internet, télé et téléphone.