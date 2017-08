Des habitants du pays de Caux exaspérés par les problèmes de réseau

Il y a de la friture sur la ligne dans le pays de Caux, selon des habitants. Le maire de Yerville, Alfred Trassy-Paillogues a même écrit à la préfete de Région pour alerter les autorités sur la "dégradation du service de la téléphonie mobile".

Des conversations qui se coupent. Des appels impossibles à passer. De nombreux habitants du pays de Caux, près de Rouen, constatent une dégradation du réseau. C'est ce qu'a expliqué le maire de Yerville et conseiller départemental, Alfred Trassy-Paillogues, dans une lettre adressée à la préfète de Région.

"Depuis plusieurs mois, il est de plus en plus difficile d'utiliser son téléphone portable. Les appels se coupent, il faut parfois se déplacer pour retrouver du réseau. Cela perturbe l'activité des acteurs économiques", explique-t-il.

Un week-end sans portable

À Doudeville, les perturbations ont atteint un paroxysme il y a quelques semaines, selon une habitante. "Nous sommes restés un week-end sans pouvoir utiliser notre portable", raconte France. "J'ai même dû dépanner un jeune homme en lui prêtant mon téléphone fixe car il ne pouvait pas joindre sa mère."

Les entrepreneurs perturbés

"On ne capte plus", se lamente Marie, gérante d'une entreprise avec son mari à Criquetot-sur-Ouville. "Il y a quelques mois, tout fonctionnait. Mais ça se dégrade et c'est de pire en pire", ajoute-t-elle. Ces problèmes de réseau provoquent parfois des situations ubuesques. "Parfois, je ne peux pas joindre mon mari, qui travaille sur un autre site. Je suis obligé de prendre la voiture pour le rejoindre..."

La faute à la 4G ?

Les différents opérateurs ont été alerté par les habitants et les élus. "S'agit-il d'un problème de maintenance?", se demande le maire de Yerville, Alfred Trassy-Paillogue. "Les opérateurs nous répondent qu'ils modernisent le réseau, c'est tout. Mais cela doit faire doucement sourire ceux qui n'ont aucune couverture."

Pour John Bérubé, antenniste à Yerville, c'est la faute au déploiement de la 4G. "Cela perturbe le signal 2G qui sert à la téléphonie. C'est pour cela que depuis 6-8 mois il est parfois compliqué de téléphoner. Le problème se retrouve pour la télévision TNT. J'ai de plus en plus de clients qui m'appellent car ils ne captent plus la télévision", explique-t-il.