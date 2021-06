Des habitants du quartier Croix d'Argent à Montpellier se mobilisent contre "l'urbanisation anarchique"

Une pétition, un recours et un rassemblement pour dénoncer ce qu'ils appellent "l'urbanisation anarchique de notre quartier". Les membres de l'association de défense du quartier du domaine de Montels à Montpellier Croix d'Argent se mobilisent contre la future construction de 114 logements dans cinq immeubles en lieu et place d'une villa et du restaurant le Clos de l'Hirondelle. Nous sommes là à quelques dizaines de mètres de la clinique Saint-Roch, de l'autre côté de l'avenue du colonel André-Pavelet, à côté du Super U.

484 nouveaux logements construits dans le quartier depuis 2017

Une construction de plus dans ce quartier jusque là résidentiel. Depuis 2017, 484 logements sont sortis de terre et 180 logements sont en cours de construction avec deux nouveaux immeubles qui devraient être livrés d'ici la fin de l'année. Les cinq nouveaux immeubles du 108 rue Ferdinand Barre s'ajouteraient à ce bilan, des immeubles de trois étages.

"Nous voulons une vie de quartier comme dans un gros village." - Aimé Mary

Pour Aimé Mary, le président de l'association, "on ne peut pas accepter que cette urbanisation se poursuive, cela engendre du mal-vivre pour les anciens résidents, mais aussi pour les nouveaux arrivants dont certains sont dans l'association". L'association met en avant un manque de stationnement, des trottoirs qui ne sont plus adaptés et une circulation automobile infernale, mais surtout, "une perte de la qualité de vie. Nous, nous aimerions avoir une vie de quartier comme dans un gros village, avec un marché, un parc où on puisse se retrouver, avec un ou deux restaurants, avec des activités à faire à pied et un accueil pour la scolarité des plus jeunes".

L'association demande à être reçue par Michaël Delafosse

L'association a déposé un recours grâcieux contre le permis de construire sans trop y croire. Elle a aussi lancé une pétition qui a recueilli à ce jour 300 signatures sur papier et en ligne, mais surtout ses membres souhaitent être reçus par Michaël Delafosse, maire de Montpellier. "Pendant sa campagne électorale, il nous avait promis qu'il n'y aurait pas d'autre construction dans notre quartier. Peut-il tenir ses engagements de ville apaisée ?" interroge Aimé Mary.

Les membres de l'association se réunissent ce jeudi à 18h au 108 rue Ferdinand-Barre où sont prévus ces cinq immeubles.

