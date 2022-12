Des habitants du quartier Paléficat à Toulouse importunés par des nuisances sonores et des rave-parties

"Cela devient difficile d'aspirer au calme et à la tranquillité dans le quartier" témoigne Claire, une habitante. Un quartier encore peu urbanisé, composé de pavillons diffus, essentiellement situés le long des voies de desserte, tel le chemin de Virebent où a eu lieu une rave party samedi dernier. "La situation se dégrade depuis la construction d'une série d'immeubles dans le quartier Albi-Rostand, il y a aussi eu des achats de propriétés laissées vides, avec des squatteurs et des difficultés pour les faire partir, du bruit incessant" explique Claire.

ⓘ Publicité

Dans ce quartier, où 7000 logements doivent être créés dans les 20 prochaines années dans le cadre d'un grand projet urbain, un entrepôt situé chemin Virebent a été le lieu d'une rave party d'ampleur samedi dernier, pour la seconde fois en quelques semaines. La présidente de l'association "Vivre Paléficat", Pascale Noirot, qui réside juste en face de l'entrepôt raconte : "entre 22 heures et 23 heures, on a vu arriver des centaines de véhicules, des voitures, des fourgons, des camping-cars. Ils ont forcé le portail et installé leur sono dans le hangar. J'ai entendu le bruit des basses toute la nuit et prévenu la police."

La police nationale est intervenue en barrant l'accès à l'entrepôt avec deux voitures. Vers 10 heures du matin, des renforts sont arrivés pour verbaliser les véhicules stationnés de manière anarchique. Claire a aussi entendu le bruit : "vers 3h du matin, les jeunes klaxonnaient, s'interpellaient sur la place, non loin de chez moi, j'ai appelé la police qui est arrivée vers 10h30 et a sorti les jeunes de l'entrepôt. Ils ont laissé des bouteilles, des canettes, des détritus." La police nationale, contactée par France Bleu Occitanie, explique qu'il est compliqué de verbaliser les participants à une rave party, les rassemblements ne sont pas interdits. Il faut interpeller l'organisateur pour pouvoir saisir le matériel.

Pascale Noirot a demandé un rendez-vous avec le maire de quartier, Maxime Boyer. Contacté par France Bleu Occitanie, l'élu a reçu la présidente d'association et "la mairie recherche actuellement le propriétaire de cet entrepôt qui est certainement le département de la Haute-Garonne. Il faut que les lieux soient sécurisés davantage pour empêcher l'accès. Le propriétaire doit aussi porter plainte pour permettre une enquête."

Les participants à cette rave party étaient environ un millier, selon Pascale Noirot qui a discuté avec de jeunes teufeurs au petit matin, et leur a demandé de ramasser leurs poubelles. Ils lui ont confié qu'ils avaient acheté leurs places environ 12 euros sur Internet ou à l'entrée de l'entrepôt. Il y avait beaucoup d'alcool, à manger, l'organisateur avait semble-t-il bien organisé la fête sauvage.