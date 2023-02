Des habitants excédés par des coupures de courant à répétition saisissent Enedis dans l'Hérault

"J'ai cru que cette fois-ci, j'allais crever. Je ne pensais pas m'en sortir" explique Joseph. Le septuagénaire fait partie de ces habitants de Dio-et-Valquiéres, sur les hauteurs de Bédarieux, touchés par des coupures de courant à répétition. Quatre coupures ont été constatées rien qu'au mois de janvier dans ce petit village héraultais de 150 habitants. Six au total depuis novembre. La plus longue a duré une vingtaine d'heures. La commune de La Tour-sur-Orb est elle aussi touchée par des coupures

ⓘ Publicité

Les habitants, excédés, se mobilisent et viennent de lancer une pétition sur internet et espèrent une intervention d'Enedis afin de stabiliser le réseau, surtout en cette période de froid. "Il y a énormément de personnes âgées sur les secteurs touchées" précise l'auteur de la pétition. "Des journées passées dans le noir, parce que les volets électriques sont inactifs. Les denrées alimentaires des congélateurs sont menacées, voire perdues. Il en va de la santé et du droit de tous ces habitants".

Pas de chauffage pour certains en plein hiver

À 78 ans, Joseph vit la journée avec un appareil à oxygène alors que la nuit, il dort avec un masque à apnées. "Sans cela, je meurs" précise ce Breton installé dans le village depuis une vingtaine d'années.

loading

loading

L'entretien des lignes électriques en cause ?

L'une des causes avancées par la population serait le mauvais entretien des lignes électriques. Sous le poids de la neige ou de fortes rafales de vent, les chutes de branches entrainent des ruptures de câbles. "Cette situation est insupportable, pour Gilles Delmas, éleveurs de 400 brebis. Tout est à l'électrique. Ces coupures ont un impact sur notre production de lait. Ce n'est plus concevable. Il faut faire quelque chose au plus vite. Ça n'a que trop durer."

loading

Des élus mobilisés

Les riverains ont rapidement reçu le soutien des élus. Dans un courrier envoyé fin janvier à Thierry Capo, le directeur territorial d'Enedis, les maires Yveline Descamps et Bernard Sallettes lui demandent d'intervenir "Vous comprenez bien que cette situation ne peut perdurer longtemps. Nos hameaux sont habités par des personnes âgées souvent seules et dépendantes. Le Département et le gouvernement mettent en place des subventions pour le bien vieillir à domicile et là, c'est un non-sens."

Au cours de son premier mandat, Yvelise Descamps, maire de Dio-et-Valquiéres, se souvient d'une coupure de trois jours en plein hiver dans le hameau de Vernazoubres.

loading

Les maires des deux communes ont rendez-vous le 10 février avec le directeur territorial d'Enedis. Sur internet, la pétition a recueilli un peu plus de 200 signatures.