Des habitants excédés par des pannes de courant à répétition lancent une pétition dans le Cap Sizun

Depuis plusieurs mois, les habitants de plusieurs communes du Cap Sizun dans le Finistère sont confrontés à des pannes de courant à répétition, parfois pendant plusieurs heures. C'est notamment le cas à Goulien et Esquibien. Excédés, ils ont lancé une pétition, qui a déjà recueilli 90 signatures ce lundi 14 décembre.

Dans la nuit de mercredi à jeudi 10 décembre, des habitants de Troloan ont d'ailleurs passé la nuit entière sans électricité. "C'est une situation qui ne peut plus durer. Beaucoup de personnes âgées utilisent des lampes à pétrole pour s'éclairer pendant les coupures, c'est très dangereux", s'agace Brigitte Duigou Goraguer, à l'origine de la pétition. "Que ce soit le chauffage, la lumière et tout pour cuisiner, c'est embêtant. Le congélateur aussi, il y a quand même des risques quand il est en arrêt trop longtemps", ajoute Dominique, une habitante du village.

Des travaux prévus jeudi sur le réseau électrique

Gilles, qui réside lui aussi à Troloan, a signé la pétition, mais sans grand espoir. "Plus rien n'est réparé, on est les oubliés, plus personne ne s'occupe de nos territoires, c'est un scandale." Il garde néanmoins son humour. "On a appris à vivre avec des lampes frontales et des bougies, mais ça fait long."

Des travaux sur le réseau électrique sont prévus jeudi 17 décembre, mais pour Brigitte Duigou Goraguer, c'est du rafistolage : "C'est du bricolage. Quand il y a une coupure le soir, on récupère le courant le lendemain vers 13h, et au premier coup de vent ou à la première averse, tout est à refaire."