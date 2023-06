Des habitants rassemblés devant la mairie de Marseille contre les assassinats liés au trafic de drogue

Une centaine de Marseillaises et Marseillais sont réunies ce samedi matin devant la mairie sur le Vieux-Port à l'appel de plusieurs organisations et associations de victimes d'assassinats le plus souvent liés à la la guerre de la drogue dans les quartiers. Depuis le début de l'année on dénombre 23 morts par balles à Marseille en lien avec le trafic de drogue.

