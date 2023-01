Des habitants veulent sauver la Bastide Varella, patrimoine en péril au nord de Marseille

La Bastide Varella construite au 19e siècle est un vestige du patrimoine marseillais dans le 15e arrondissement. Une époque où les grandes familles venaient passer l'été à la campagne à la recherche de verdure et de fraicheur. Le bâtiment a ensuite longtemps servi de clinique puis abrité une association d'aide aux jeunes toxicomanes. Le site qui a perdu son toit dans un incendie est aujourd'hui abandonné et régulièrement squatté.

Des Marseillais amoureux de leur noyau villageois se mobilisent pour sauver leur patrimoine . Les habitants des Aygalades dans le 15e arrondissement, ne veulent pas voir la Bastide Varella , disparaître. Autrefois clinique puis accueillant des jeunes en situation de dépendance avant d'être évacué en 2019 en raison d'un risque d'effondrement des planchers, le bâtiment construit au 19e siècle, a été dernièrement victime d'un incendie partiel. Le feu a détruit la majorité de la toiture et sans doute fragilisé une bâtisse abandonnée, dont les murs sont le plus souvent tagués, les sols souillés de dépôts sauvages. Un endroit aussi régulièrement squatté. France Bleu Provence a pu vérifier ce patrimoine exceptionnel en danger.

Vestige de l'histoire de Marseille

La mairie centrale, propriétaire de la Bastide Varella, envisagerait de la détruire pour sécuriser le lieu situé dans le parc Varella sur plus de 4 hectares, irrigué par le canal de Marseille , avec un point de vue à 360 sur la rade. La Bastide Varella témoigne d'une époque où les grandes et riches familles du centre de Marseille, venaient au nord, à la campagne, chercher un peu de nature et de fraicheur en été. "Les Aygalades, c'est l'eau, raconte Raymond Sabatini, président de l'Association des Amis des Aygalades . L'eau attire la grande bourgeoisie et l'aristocratie, les grandes familles de Marseille. Ils vont construire des châteaux, des grands domaines. Et donc cette Bastide fait partie de ce patrimoine en voie de disparition. Nous tenons à ce qu'il soit préservé. On a trop détruit notre patrimoine qu'il soit du sud ou du nord de Marseille !"

Un projet pour accompagner des malades en fin de vie

La mairie du 15/16, en partenariat avec l'hôpital Nord, souhaiterait "en faire un centre de soins palliatifs pour malades précaires en fin de vie, explique Tamara Béard, adjointe déléguée au cadre de vie dans le 8e secteur. Si l'élue ne précise pas le montant du projet, elle indique qu'il consiste aussi à installer deux médecins généralistes et deux spécialistes notamment un ORL que nous n'avons pas dans le quartier".

Un "parc Borély" au nord de Marseille ?

Et si l'avenir de la Bastide et du parc Varella, est entre les mains de la mairie centrale, propriétaire des lieux, la mairie du 15/16, espère à terme, relier ce patrimoine au domaine de l'Annonciade, situé à proximité. La mairie qui vient de racheter ce terrain d'1,8 hectare avec Bastide promis à un promoteur immobilier, pour 660.000 euros, veut en faire un parc public. Avec une maison de la musique et bien d'autres aménagements prévus en 2025, le projet est actuellement soumis à consultation des habitants.

La Bastide Varella vue de derrière. On aperçoit derrière les cèdres à gauche la mer méditerranée. © Radio France - Frédéric Chapuis;Fred Chapuis

La Bastide Varella donne sur le parc du même nom qui s'étend sur plus de 4 hectares. Au loin, la rade de Marseille. © Radio France - Frédéric Chapuis;Fred Chapuis

L'entrée du parc Varella : des véhicules ont forcé le passage pour faire des dépôts sauvages avant que des plots empêchent l'accès. © Radio France - Frédéric Chapuis;Fred Chapuis