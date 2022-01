Un nouveau concept d'habitat partagé pour les seniors à la Tour des Argonautes à Reims

Patrick est l'un des premiers locataires de ses appartements spécialement conçus pour les personnes de plus de 65 ans et adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Dix-huit logements ont été aménagés par la société Plurial Novilia dans la tour des Argonautes du quartier Châtillons à Reims, pour accueillir des seniors dans le cadre d'un habitat partagé. Un dispositif composé de logements équipés et sécurisés, d'un espace de vie commun et d'un service d'accompagnement.

Ces habitats partagés sont conçus par "îlots" de trois logements, qui partagent chacun une buanderie et une salle commune. Chaque locataire dispose de son appartement neuf, et entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite : « Il y a beaucoup plus d'espace, une salle d'eau impeccable, la disposition est bien meilleure que là où nous étions avant » témoigne Paul, 90 ans. Son épouse, qui a besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer, dispose désormais de sanitaires adaptés.

Confort et sécurité

Chaque logement est équipé d'un système de capteurs qui analyse les habitudes du locataire et permet de donner l'alerte en cas de comportement habituel, comme la présence d'une personne au sol. Un changement bienvenu pour Patrick, 71 ans, tout premier locataire de l'opération : « Avant j'habitais au 17e étage et j'étais tout seul, et je suis tombé plusieurs fois. Maintenant j'ai la sécurité ici, je suis bien. »

Je vois Robert et puis Pierrette. Je vois Daniel. Avant j'étais tout seul - Patrick, locataire

Au delà de la modernité des équipements, c'est la proximité avec d'autres locataires seniors au sein de cet immeuble qui rassure ces habitants et leurs familles : « Pour nos parents, d'avoir ces espaces très spacieux, un gardien dans l'immeuble et les services d'une société qui vient en plus, cela représente beaucoup d'avantages. C'est vraiment un beau projet » témoigne Annick, en visite chez sa mère, Monique, âgée de 90 ans.

Patrick , 71 ans, est le premier locataire d'un de ces six îlots de trois logements reliés par une pièce commune. © Radio France - Natacha Kadur

Lien social

Plurial Novilia a choisi de travailler avec une société de services à la personne, Verveine Citron, pour la mise en place de ce concept inédit : « Je suis là pour que tout se passe bien entre les voisins et pour organiser le lien » témoigne Jennie, employée de l'entreprise, qui organise un goûter une fois par mois avec les locataires pour les inciter à faire connaissance. L'objectif est d'accompagner cette nouvelle communauté au moins dans les premiers temps de leur installation, pour susciter leur envie de se rencontrer, prévenir d'éventuels conflits et pourquoi pas, mettre en oeuvre de nouveaux projets entre habitants.

Tous les locataires se rencontrent une fois par mois dans une des six salles commune pour un gouter. © Radio France - Natacha Kadur

Entre sécurité et convivialité, la recette séduit ces locataires, seuls ou en couple : « Ici on connait les voisins, on sait qu'on peut appeler quelqu'un, on peut faire appel à beaucoup de monde, témoigne Paul, alors qu'avant on habitait dans un immeuble où tout le monde travaillait, donc il n'y avait personne la journée. »

On est quand même chez nous, mais si on s'entend bien, cela permet de faire des choses ensemble - Murielle, 70 ans

La salle commune permet bien évidemment d'organiser des rencontres et peut servir d'espace pour partager des activités communes : « On est quand même chez nous, mais si on s'entend bien, cela permet de se rendre des petits services, de faire des choses ensemble. C'est plus convivial, c'est différent ! » s'enthousiame Murielle, 70 ans. Au programme pour la suite : former un club de scrabble ou de belote.

Il reste encore des appartements disponibles à la location dans ces îlots de la Tour des Argonautes.