Des hamsters, des gerbilles et des lapins domestiques à adopter dans plusieurs refuges nîmois

Des gerbilles, des hamsters et plusieurs dizaines de lapins domestiques à adopter dans les refuges animaliers de la région nîmoise. C'est la conséquence de l'opération de sauvetage d'environ 4.000 animaux menacés par la fermeture soudaine d'un élevage de rongeurs en Haute-Loire.

Nîmes, France

4 mois après la fermeture brutale d'un élevage en Haute-Loire, plusieurs refuges animaliers de la région nîmoise débordent de rongeurs. Une vingtaine de lapins domestiques au "Coup de cœur animal", des hamsters et des gerbilles à la SPA de Vallerargues ou encore des lapins béliers au refuge "Au bonheur des 4 pattes". Des animaux arrivés là après une opération nationale de sauvetage des 4.000 animaux menacés par la fermeture de cet élevage de rongeurs début novembre.

Catherine Bourdin, responsable du refuge "Au bonheur des 4 pattes", à Nîmes Copier

Pas toujours facile d'accueillir des rongeurs comme des hamsters, des lapins domestiques, des gerbilles, des rats ou des souris dans des refuges plus habitués aux chiens ou chats mais de nombreux responsables l'ont fait, même s'ils ont dû apprendre à les soigner. Des animaux dans ces refuges depuis déjà de nombreuses semaines et qui ont des difficultés à être adoptés. Même si ces refuges ne font pas payer la totalité du coût des vaccinations et de la stérilisation, l'adoption n'est pas gratuite.