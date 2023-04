Des hélicoptères pour remplacer les vieux pylônes électriques par des neufs entre le Calvados et l'Orne

C'est un drôle de ballet qu'ont découvert ce mercredi 19 avril 2023, les quelques cinquante habitants de la petite commune du Ménil-Vin dans l'Orne, à quelques kilomètres seulement de Falaise dans le Calvados.

Deux hélicoptères venus déposer les lignes et remplacer les vieux pylônes électriques par des neufs

Hélicopère Ecureuil de RTE en action © Radio France - Carole LOUIS

Les pylônes neufs en attente d'être installés © Radio France - Carole LOUIS

L'objectif de RTE, le gestionnaire du Réseau de Transport de l'électricité c'est de garantir l'alimentation électrique du territoire 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Cela passe par de l'entretien des lignes ( 100.000km de lignes aériennes, 6000 km souterraines) et par la rénovation ou changement des équipements et notamment des pylônes trop anciens.

Et c'est une opération de rénovation d'envergure que le gestionnaire normand vient de lancer sur 33 kilomètres au total entre la région de Falaise dans le Calvados et celle de Flers dans l'orne.

80 des 96 pylônes de cette ligne de 10.000 Volt vont être remplacés par des neufs

71 le seront grâce à l'aide d'hélicoptères

les 9 autres (plus proches des habitations) seront remplacés à l'aide de grues

L'opération se fait en deux temps : d'abord un petit hélicoptère écureuil va décrocher les lignes électriques et les mettre en sécurité en un lieu dédié. Les gros porteurs, les Super Puma interviennent ensuite pour aller récupérer les vieux pylônes et les remplacer ensuite en deux temps là encore par les modules constituant le nouveau pylône.

Philippe STRADA, directeur maintenance pour RTE Normandie © Radio France - Carole LOUIS

" Nous disposons d'une équipe de pilotes chevronnés et très expérimentés. RTE repose sur 70 ans d'histoire aérienne, avec 21 pilotes pour 14 appareils dont trois Puma", explique Philippe STRADA, le directeur maintenance pour RTE Normandie.

Une opération impressionnante , tant ces pilotes et les hommes au sol qui les guident par liaison radio, travaillent en symbiose et avec une précision étonnante, malgré le vent et la taille des éléments à déplacer.

Entre trente et quarante personnes sont mobilisées sur ce chantier qui devrait se terminer dans la région de Flers (Orne) le 26 avril 2023. 80 pylônes auront alors été remplacés. Un investissement de 8 millions d'euros** pour les gestionnaire du réseau de transport de l'électricité.

Pas d'inquiétude pour les habitants de la zone concernée, l'alimentation électrique sera maintenue.