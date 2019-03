Des héros du quotidien honorés dans l’Yonne

Yonne, France

Ces hommes et ces femmes ont été héroïques!

C’est par ces mots que Patrice Latron, préfet de l'Yonne a accueilli la vingtaine d'icaunais qui par leur altruisme et leur sang-froid ont parfois permis d’éviter des drames. Par leur courage, ces personnes, parfois au péril de leur vie, en ont sauvé d'autres.

Parmi elles, trois simple citoyens mais également des bénévoles, des policiers ou agents de l'Etat.

Asna El Fores une sénonaise fait partie de ces héros anonymes d'un jour. Le 14 octobre 2017, elle a donné l'alerte et aidé à évacuer son immeuble en feu dans le quartier des champs-plaisants à Sens

« Ma voisine s’est endormie avec une cigarette à la main. Quand je suis sortie il y avait déjà le feu chez elle. Je l’ai aidé à sortir tout comme mes voisins et mon fils en vérifiant à chaque étage que les personnes étaient bien parties de leur logement. Je suis remontée chez moi chercher des chaussures car j’étais en pyjama et j’ai pris mon portable pour appeler les pompiers et leur expliquer d’où était parti le feu et le nombre de personnes qui restaient dans le bâtiment. J’ai réagi à l’instinct, il fallait pour moi que tout le monde sorte. J’ai tout perdu dans cet incendie mais mes voisins et mon fils vont bien c’est le principal » poursuit, modeste Asna. « C’est touchant et gratifiant que notre geste soit reconnue » reconnait la jeune femme un peu émue.

Autre héros d’un jour, Patrick Coquillon. Il a fait preuve d'un sang-froid exceptionnel lorsqu'il a sorti les enfants de ses voisins de leur maison en flammes à Précy sur Vrin le 14 janvier 2017 « J’ai couru pour sortir les deux enfants dans la maison enfumée. Le toit était en flammes, je voyais même plus les portes pour ressortir tellement il y avait de fumée. J’avoue j’ai eu un peu peur mais j’avais peur que les enfants soient intoxiqués, je suis content de les avoir sauvé ».

Laurent Bucher de Villeneuve-la-Guyard à lui aussi porté secours à des citoyens dans des situations d’urgence. Policier municipal à Montereau-Fault-Yonne, il a reçu avec sa collègue la médaille de la sécurité intérieure pour leur courage lors de deux interventions à quelques semaines d'intervalles. Lors d’une rixe entre trente jeunes le 1er mars 2017, ils prennent en charge cinq blessés au couteau et sécurisent les lieux en attendant les secours et un mois et demi plus tard, les deux collègues sortent d’un appartement en flammes, trois enfants en bas-âge. "On fait notre travail heureusement cela n’arrive pas très souvent dans une carrière mais ça fait plaisir d’être honoré par la République » conclu le policier municipal.

Les premières médailles d'honneur pour actes de courage et de dévouement ont été octroyées sous Louis XVI. C’est aujourd’hui le préfet qui remet ces distinctions.