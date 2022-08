Des horaires élargis et un lien intergénérationnel, le projet d'une micro-crèche à Orthez

Une étude est en cours pour lancer un projet de micro crèche à Orthez. Les habitants d'Orthez ou ceux qui travaillent à Orthez ou dans les environs sont invités à répondre à une série de questions jusqu'au 30 septembre. C'est un projet assez original qui a une double caractéristique : des horaires élargis et l'objectif d'un lien intergénérationnel. Cet établissement pour les enfants serait situé avenue Francis Jammes, juste à côté de l'Ehpad Jeanne d'Albret, à Orthez.

Des activités communes une à deux fois par semaine

Lecture, coloriage, musique, chants, etc. Ces activités partagées entre les seniors et les tout petits pourraient permettre de créer ce lien intergénérationnel souhaité dans le projet. Il y aurait maximum 12 enfants, âgés de 2 mois et demi à 4 ans. Autre ambition de la crèche : une ouverture entre 6h et 19h. Ce sont des horaires élargis comparé à une autre crèche d'Orthez, les Magnolias (ouverte de 9h à 12h et de 14h à 18h).

Laurence Laffargue, de l'équipe projet de la micro-crèche et directrice adjointe de l'Ehpad Jeanne d'Albret à Orthez Copier

Un format mieux adapté aux besoins des salariés

"6h-19h, c'est plus adapté aux emplois du temps des familles qui travaillent dans la restauration par exemple, mais aussi les soignants ou les employés dans des grandes surfaces" observe Laurence Laffargue qui fait partie de l'équipe projet et qui est directrice adjointe de la maison de retraite. Laurence Laffargue est également à la tête du service de soins infirmiers à domicile, le SSIAD à Orthez, où récemment une soignante a démissionné parce que ses horaires de travail n'étaient pas compatibles avec les horaires d'une nounou. À Pau, la crèche des 4 coins du monde a des horaires encore plus élargis, le soir jusqu'à 21h50.

►►► Le lien pour participer à l'étude, c'est ici.