Des idées cadeaux pour les petits dans ce magasin de jouets indépendant clermontois

Les clients défilent chez Objectif Découverte, la boutique de jouets de la rue des Chaussetiers à Clermont-Ferrand. Sylvie Barbier, la gérante depuis 23 ans distille ses précieux conseils pour ravir les tous petits. "Je vends beaucoup de marionnettes, car cela pousse les enfants à parler et les parents à parler, la communication c'est important", indique Sylvie Barbier. Parmi les autres incontournables, les poupées et les jeux de société.

Chez Objectif Découverte, les clients recherchent le conseil et la traçabilité des jouets © Radio France - Thomas Loret

Conseil et traçabilité

Camille est venu chercher des cadeaux pour son fils et son petit neveu, respectivement 6 et 8 mois. "J'ai deux hochets, un en bois et un en bois et silicone. j'aime venir ici car les jouets sont traçables et je préfère que ce soit un petit magasin plutôt qu'une grande chaîne", assure cette mère de famille clermontoise. C'est aussi cette expertise qui attire Anne, venue pour son petit neveu de 18 mois. "Je voulais des cadeaux facilement transportables en train. J'ai pris des jouets pour le bain, un puzzle et une petite voiture" se réjouit cette clermontoise avant de retrouver sa famille à Sète.

Une fréquentation moyenne

Pour ce qui est de la fréquentation, le compte n'y est pas encore. "Dans le contexte général on n'est pas mécontents, ça fonctionne pas si mal. Dans les rues de Clermont, en semaine c'est désert. Le samedi et le dimanche, oui, il y a un peu de monde. Mais bon, moi j'ai de la bouteille donc ça passera. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour les jeunes commerces", indique Sylvie Barnier, la gérante. La situation est moins pire qu'en 2020, mais on n'est pas encore revenu au niveau de fréquentation de noël 2019.