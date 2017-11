Quinze kilomètres de guirlandes 100 % leds à Caen pour Noël

Le coup d'envoi des illuminations de Noël sera donné le 25 novembre à Caen. Pour la première fois, les quinze kilomètres de guirlandes seront 100% leds. De nombreuses animations sont prévues pendant un mois

Comme chaque année, à un mois tout juste de Noël, la ville de Caen va lancer ce samedi 25 Novembre ses festivités pour les fêtes de fin d'année. Elles concernent le centre ville et les différents quartiers.

22 sapins dans la ville

Dès vendredi seront mis en place les chalets des différents marchés de Noël. Le plus important sera situé sur la place Saint sauveur. Mais la ville propose pour ces fêtes de nombreuses autres animations. La grande roue fera son retour place de l'hôtel de ville. Retour également de la patinoire. Des contes de Noël, des spectacles seront organisés pendant un mois. 22 grands sapins vont être installés dans la ville et ce sont des lutins qui donneront le coup d'envoi des festivités ce samedi devant la mairie.

Une horloge astronomique

Cette année les illuminations seront déclinées en Or et Argent. Un allumage piloté par une horloge astronomique ce qui permet d'être au plus près des heures de coucher et de lever du soleil avec une extinction au cours de la nuit, sauf celles du 25 et du 31 décembre . Depuis 2016, l'hôtel de ville dispose d'un éclairage 100% Led . Un équipement que la ville a généralisé cette année puisque les 15 kilomètres de guirlandes installées dans les rues disposeront de la même technologie. Les économies d'énergie ainsi réalisées sont de 22% . Le budget alloué à l'éclairage est de 350.000 € contre 540.000 l'an passé.

Ouverture des magasins tous les dimanches

Et parce que les fêtes de noël c'est l'occasion pour les normands de faire des achats, sachez que les commerces de la ville seront ouverts les cinq dimanches de Décembre ( les 3-10-17-24 et 31)