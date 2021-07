Des illuminations recyclables et biodégradables fabriquées en Vaucluse

Cet été, à Apt, Avignon, Orange ou encore à Sorgues, des illuminations recyclables et biodégradables décorent les villes. Ces dernières surfent sur la vague écologique. Elles ont décidé d'investir et de soutenir une entreprise vauclusienne : Blachere.

Cet été, Blachere a innové en proposant une collection d'illuminations 100% recyclables et biodégradables. "Le bioplastique, c'est à base de bioéthanol, à base de canne à sucre, transformés ensuite en granules bioplastiques. Les décors sont fabriqués à base de ces plastiques et c'est fabriqué ici à Apt", explique Johan Hugues, directeur de la société.

S'adapter à la demande du marché

Si les entreprises sont de plus en plus nombreuses à proposer des produits recyclables et biodégradables, c'est aussi pour s'adapter à la demande du marché.

"Dans les appels d'offre, le critère environnemental pèse de plus en plus donc si on veut répondre et avoir le maximum de chance de gagner un appel d'offre dans une commune, il faut effectivement aussi répondre à ces critères là", complète Johann Hugues.

Parmi les communes séduites ? Sorgues. A l'occasion du passage du Tour de France, les ronds-points et les lampadaires de la ville ont été décorés de cyclistes et de maillots de taille et de couleur différentes. "On a souhaité métamorphoser la ville mais dans une démarche écoresponsable", précise Thierry Lagneau, maire de Sorgues.

Même si le Tour de France est passé, pas question de se débarrasser des décorations. "Les éléments décoratifs vont rester encore pour quelques temps sur la ville parce que c'est plutôt sympa. Ils ont d'ailleurs suscité beaucoup d'admiration de la part du public et de la part de nos administrés aussi", complète Thierry Lagneau.

À Avignon, c'est sur la place des Carmes que vous vous pouvez admirer trois palmiers décoratifs.