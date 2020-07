Des îlots de fraîcheurs s'installent pour l'été à Avignon

Deux kiosques équipés de brumisateurs ont été installés à Avignon. L'un se trouve dans le square Agricol Perdiguier dans l'intra-muros, et le second au parc Colette près de Monclar. Ce dispositif permet de se rafraîchir, mais aussi de lutter contre le gaspillage de l'eau avec les piscines de rue.

Avec des températures qui vont atteindre les 40 degrés ce week-end, ces îlots de fraîcheur devraient être pris d'assaut. Eau grand Avignon a installé deux kiosques équipés de brumisateurs dans le centre-ville d'Avignon et au parc Colette avenue Eisenhower près de Monclar. Ces installations n'ont pas été placées là par hasard, Suez analyse les points les plus chauds de la ville et comptent en installer d'autres dès l'an prochain à des endroits stratégiques.

Ces kiosques permettent à tous de se rafraîchir en passant sous des brumisateurs, mais permettent aussi de lutter contre les piscines de rue. Chaque été, Avignon, comme de nombreuses villes du sud, voit de nombreuses bornes à incendies ouvertes pour faire jaillir l'eau et créer des geyser.

Cette pratique illégale est extrêmement dangereuse, à cause de la pression, et peut aussi provoquer des inondations. Elle entraîne également une perte en eau de 750 litres par minute.

le kiosque du square Agricol Perdiguier © Radio France - Marie-Audrey Lavaud

Une jeune fille profite du kiosque fraicheur © Radio France - Marie-Audrey Lavaud