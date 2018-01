La démolition de logements aux Provinces à Cherbourg-en-Cotentin a débuté ce mardi en début d'après-midi. Une opération lancée par Presqu'ile Habitat, le plus important parc HLM de l'agglomération Cherbourgeoise. Il s'agit de démolir deux immeubles. Le premier c'est donc l'ancien bâtiment occupé avant par les Gendarmes (avant la construction de la nouvelle caserne de La Glacerie l'an dernier). Sur les 111 appartements qui se trouvent vides, 63 vont donc être démolis dans les rues de Ponthieu et du Vimeu.

Des appartements éventrés

Et ce mardi c'est donc rue de Ponthieu que la grue a démarré son travail de démolition. Une grue aux allures de Tyrannosaur qui, gueule ouverte, dévore à pleines pinces le bâtiment. Très vite les appartements sont éventrés. Daniel Lereculey, le Président de Presqu'ile Habitat est impressionné : "_C'est un grand jour, la volonté c'est d'aérer le quartier et comme ce sont de grands logements très peu demandés la sage solution était de les démolir." Et alors que les étages s'écroulent, les badauds s'attroupent, certains filment d'autres prennent des photos pour immortaliser l'instant : "C'est un pan de l'histoire du quartier qui s'en va, c'est impressionnant de voir ça, c'est comme à la télé..."_

La grue se met en action rue de Ponthieu © Radio France - Katia lautrou

Les travaux de démolition devraient durer plusieurs semaines. Puis c'est un immeuble de 43 logements rue des Vosges qui sera démoli en mai 2018. les collectivités et le comités de quartiers vont maintenant réfléchir au réaménagement du site (espaces verts, aires de jeux ou parkings). Coût de ces opérations de démolition : trois millions d'euros entièrement à la charge de Presqu'île Habitat.