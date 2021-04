Des imprudences en mer sur le littoral atlantique

Rien que ce samedi, plus d'une vingtaine d'interventions pour des imprudences ont été enregistrées par le Cross Etel (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage), chargé de coordonner les secours en mer sur le littoral atlantique. A Longeville-sur-Mer en Vendée, deux jeunes filles et un adulte ont dérivé à bord d'une planche de paddle, emportés vers le large par des vents forts. Les pompiers les ont pris en charge. Non loin de là, c'est un kitesurfer en difficulté qui a également été secouru. En Loire-Atlantique, deux interventions ont été enregistrées. A Saint-Brévin-les-Pins, il a fallu venir en aide à des personnes envasées.

Une eau à 12 degrés

A l'approche du confinement, beaucoup de gens sont arrivés sur le littoral et veulent profiter des loisirs nautiques. "Ce ne sont pas des gens forcément expérimentés. L'eau est très froide, autour de 12 degrés, et les forts vents de terre poussent vers le large. Il faut être très prudent " explique l'officier de permanence du Cross Etel. Il ajoute que les postes de plage ne sont pas encore opérationnels et que les équipes ne bénéficient pas de renforts comme en été.