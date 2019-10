Des incivilités de plus en plus nombreuses à la poste: A Caen, les agents ont exercé leur droit de retrait

C'est une nouvelle agression qui a entraîné une réaction de colère des agents de la poste ce lundi 21 octobre 2019 et leur décision de faire valoir leur droit de retrait. Un client à qui l'agent refusait de remettre l'argent qu'il réclamait, s'est énervé et s'en est pris violemment à ce dernier. Ca n'est pas la première fois que des problèmes surviennent avec ce client, pas la première fois tout court.

C'était la énième fois qu'un client venait en s'en prenant verbalement à un agent, raconte l'un des membres de la CSSCT (commission santé sécurité et conditions de travail) appelé sur place . Les syndicats pointent des agressions de plus en plus fréquentes, et de plus en plus violentes, ce que confirme la direction régionale de la Poste.