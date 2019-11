Des indemnisations pour les clients ENEDIS privés de courant ? Sibeth Ndiaye y est favorable.

Faut-il qu'Enedis indemnise ses abonnés de Drôme et d'Ardèche privés de courant, pour certains, depuis une semaine après l'épisode de neige ? Sibeth Ndiaye en tout cas y favorable. La porte-parole du gouvernement en visite dans la Drôme ce vendredi a donné son sentiment sur France Bleu Drôme Ardèche :

La porte-parole du gouvernement s'est aussi exprimée sur la polémique concernant les moyens d'Enedis et l'état du réseau électrique jugé défaillant par de nombreux sinistrés et quelques maires :

Vous le savez, ces dernières années, le budget d'Enedis a plutôt été en augmentation. Il y a des programmes qui permettent notamment l'enfouissement des lignes du réseau électrique. Evidemment, ça coûte cher. Il faut toujours faire une balance entre le coût de l'enfouissement et le gain qu'on peut espérer en matière de protection du réseau mais évidemment que nous donnons les moyens à Enedis d'avoir un fonctionnement optimal et d'accomplir la mission de service. Nous aurons évidemment à faire ce que nous appelons dans le jargon administratif un retour d'expérience pour mesurer ce qui n'a pas fonctionné. Je ne peux que évidemment le dire aux habitants de la Drôme qui sont encore dans la difficulté aujourd'hui que l'Etat est évidemment à leurs côtés et que nous faisons tout et que nous avons tout fait pour que la situation soit rétablie maintenant.