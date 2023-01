Des infirmières à domicile distinguées par le label "Bien traitance" dans le sud-ouest de la Somme

C'est le premier établissement public à obtenir ce label en France. A Airaines, le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) vient d'être récompensé par le label "Etablissement bien traitant". Ce service, qui couvre une soixantaine de communes dans le sud-ouest de la Somme et prend en charge 66 patients, dépend de l'EPISSOS (Etablissement public intercommunal de Santé Sud Ouest Somme) qui comprend des EHPAD et services d'accueil pour les personnes âgées et en situation de handicap.

ⓘ Publicité

Plus de dialogue pour personnaliser les soins des patients

Ce label indépendant, qui récompense les bonnes pratiques auprès des patients âgés et/ou handicapés : mieux considérer les demandes et les préférences de ces personnes, pour apporter des soins de meilleur qualités, plus adaptés à chacun. Les soignants discutent en permanence avec leurs patients pour connaître leurs habitudes, leurs préférences : "On s'est rendu compte qu'on avait tendance à faire des soins techniques : l'infirmière arrive et commence directement par faire la toilette, explique Eline Ducrocq, cheffe du SSIAD. Là, avec le plan personnalisé, on dit que si le patient aime avoir du Johnny Hallyday pendant sa toilette, on lui met une chanson : cela permet de dédramatiser le soin, de détendre le patient. On entre dans la vie privée des gens", souligne l'infirmière.

Echanger entre patients, familles et soignants pour le bien-être de tous, c'est d'autant plus essentiel vu les journées marathon des infirmières : "A force de répéter nos tâches au quotidien, on peut tomber dans de la maltraitance même sans le savoir, souligne Eline Ducrocq. Alors à chaque retour de tournée, on discute entre nous, on met des mots : communiquer, c'est déjà faire de la prévention sur la maltraitance". Une sensibilisation qui est aussi faite auprès des aidants, ces proches qui viennent en aide à un parent malade, âgé ou handicapé, et qui peuvent aussi devenir maltraitants à cause de l'épuisement.

Un fonctionnement qui permet aux soignants de "vider leur sac"

Ce label, qui met le dialogue au coeur de tout, permet aussi de beaucoup soulager les soignants, qui pour beaucoup ont tendance à refaire le film de leur journée avec cette question : "Ai-je été maltraitant aujourd'hui ?" "On organise des réunions tous les quinze jours entre nous, indique la cheffe du SSIAD à Airaines. Et puis l'EPISSOM organise aussi des points tous les deux mois avec les professionnelles, qui peuvent vider leur sac. Tout cela leur permet de rentrer le coeur plus léger chez elles, de se consacrer à leur vie personnelle et de revenir plus tranquille au travail le lendemain", conclut Eline Ducrocq.

Des contrôles externes ont lieu régulièrement dans les établissements certifiés "bien traitants" : "En Europe, nous avons tous une population vieillissante, mais on patine, explique Anne Picard, la fondatrice du label. Or là, on a une solution : ici, c'est la volonté de l'EPISSOM qui a permis de l'appliquer, mais demain ça pourrait être la volonté du gouvernement aussi. Imaginez si on appliquait ce label dans les 7.500 EHPAD français et les 36.000 établissements sociaux et médico-sociaux !", conclut-elle.